La qualità del miele piemontese passa dalle analisi

La qualità di un miele non dipende unicamente dal suo sapore o dal suo aspetto. Dietro ogni vasetto si trova un percorso di osservazione, controllo e interpretazione che consente di conoscere il prodotto nella sua complessità, verificarne le caratteristiche e fornire al consumatore informazioni attendibili sulla sua identità.

In questo percorso, le analisi rappresentano uno strumento essenziale. Attraverso verifiche diverse e complementari è possibile approfondire l’origine botanica del miele, valutarne la composizione, controllarne lo stato di conservazione e accertare la coerenza tra le sue caratteristiche e la denominazione con cui viene presentato.

L’analisi melissopalinologica studia i granuli di polline contenuti nel miele. Le informazioni raccolte permettono di ricostruire le fioriture che hanno contribuito alla sua produzione e di leggere il legame tra il prodotto e l’ambiente di provenienza. Il polline diventa così una traccia concreta del territorio, utile per riconoscere l’origine botanica e sostenere la corretta classificazione delle diverse tipologie.

Le analisi chimico-fisiche prendono invece in esame parametri come umidità, acidità, composizione e contenuto di idrossimetilfurfurale, indicatore legato alla freschezza e ai trattamenti subiti dal prodotto. Queste verifiche aiutano a valutare la stabilità e la conservazione del miele, oltre a individuare eventuali anomalie o alterazioni. Quando necessario, specifici controlli di laboratorio possono riguardare anche la presenza di residui o sostanze estranee.

A completare il quadro interviene l’analisi organolettica, basata sull’osservazione delle caratteristiche percepibili attraverso i sensi. Colore, profumo, aroma, gusto, consistenza e cristallizzazione vengono valutati da personale competente per verificare che il profilo sensoriale sia coerente con la tipologia dichiarata e per individuare eventuali difetti.

Le analisi consentono di andare oltre una valutazione esclusivamente visiva o gustativa, mettendo a disposizione elementi oggettivi che rafforzano la tracciabilità e la trasparenza della filiera. Per il consumatore, questo lavoro significa poter scegliere con maggiore consapevolezza. Per gli apicoltori, significa vedere riconosciuta la cura dedicata agli alveari, alla raccolta e alla gestione del prodotto. Le verifiche contribuiscono inoltre a valorizzare la varietà delle produzioni piemontesi, strettamente legate alle differenti fioriture e alle caratteristiche ambientali dei territori regionali.

“La qualità deve essere dimostrata attraverso un lavoro rigoroso e continuativo - dichiara Davide Colombo, presidente di Piemonte Miele - Le analisi ci permettono di conoscere davvero il miele che viene conferito, di verificarne le caratteristiche e di offrire al consumatore informazioni trasparenti. Sono anche uno strumento di tutela per gli apicoltori che operano con serietà e investono ogni giorno nella cura delle api e delle produzioni. Rendere comprensibili questi controlli significa aiutare le persone a riconoscere il valore che si trova all’interno di ogni vasetto”.

Piemonte Miele dedica da anni particolare attenzione alle attività di campionamento, verifica e tracciabilità dei mieli conferiti. Ogni lotto viene identificato e sottoposto ai controlli necessari per valutarne le caratteristiche, conservarne la documentazione e gestire con precisione tutte le fasi successive della filiera.

I contenuti dedicati alle diverse tipologie di analisi, alle caratteristiche dei mieli e al rapporto tra prodotto, fioriture e territorio sono disponibili su qualitamiele.it