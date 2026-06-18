VOLLEY A3M / Savigliano, “Lollo” Rainero sarà ancora al centro

Il Volley Savigliano è lieto di annunciare che la seconda conferma nel roster che parteciperà alla Serie A3 Credem Banca 2026/27 porta il nome di Lorenzo Rainero.

Dopo Ambrogio Quaranta, quindi, un altro centrale garantirà la continuità nel gruppo a disposizione di coach Andrea Berra.

Nonostante sia un classe 2002, “Lollo” è ormai uno dei veterani in casa biancoblù, essendo pronto a vivere la sua quinta stagione al PalaSanGiorgio. Nato a Cavallermaggiore, ha mosso i primi passi proprio al Volley Savigliano, prima di spiccare il volo al Cuneo Volley, con cui esordì in Serie A3 nel 2019/20. Dal 2022, il ritorno a casa a Savigliano, dove ha collezionato 102 presenze e 430 punti fin qui.

“Qui, sono abbastanza di casa, ormai (ride, ndr). Per me rappresenta un motivo di grande orgoglio, anche perché, visti tutti questi anni insieme, tengo molto a questa realtà e ho voglia di poter dare il mio contributo per la sua crescita. Siamo reduci da un’annata particolare, ma quest’estate porterà in dote tanti cambiamenti, che imporranno nuove sfide nella nuova stagione e, quindi, la necessità di voltare pagina. Credo che la squadra che verrà costruita potrà fare bene, perché composta da un giusto mix di giocatori più o meno esperti. In più, la continuità in panchina con coach Andrea Berra, Giordano Mattera e tutto lo staff potrà essere un valore aggiunto. Sono certo che faremo il nostro e che potremo toglierci le nostre soddisfazioni, con l’obiettivo di evitare gli affanni dello scorso anno”.

Tutta la famiglia saviglianese augura a “Lollo” di proseguirà il percorso di crescita, avviato molti anni fa, aggiungendo tante nuove soddisfazioni all’album dei ricordi.