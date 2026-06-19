Alba, a “Salotti Fuori” un incontro sulla Cuba reale oltre i cliché turistici

All’interno della rassegna culturale “Salotti Fuori”, la Sala V. Riolfo di Alba ospiterà giovedì 25 giugno alle 20.45 l’incontro “Una vera cartolina da Cuba”. Una serata dedicata ad approfondire la realtà dell’isola caraibica oltre la dimensione turistica, con particolare attenzione alla battaglia per i diritti del popolo cubano.

L’appuntamento vedrà la partecipazione di diversi attivisti, tra cui l’albese Alicia Guillen, Kenia Rodriguez in collegamento e altri membri del movimento di opposizione cubana Las Guerreras. Attraverso immagini e brevi video, i relatori offriranno una testimonianza diretta sulla situazione attuale del Paese, con l’obiettivo di fornire al pubblico uno sguardo più ampio e consapevole.

Il dibattito e il confronto con i presenti saranno moderati da Antonino Daidone e Paolo Cittadino, mentre l’apertura della serata e l’introduzione saranno affidate a Emanuele Bolla. L’ingresso è libero.