Consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli del Cfpcemon Mondovì [FOTO]

Si è svolta oggi, venerdì 19 giugno, nella sede di Mondovì del Cfpcemon la cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli del secondo e del terzo anno.

Grazie alla sempre preziosa collaborazione con il Leo e Lions Club cui si aggiunge l'impegno del Ristorante "La Borsarella" e della Lilt, quest'anno è stato possibile riconoscere l’impegno riposto delle attività scolastiche a ben 6 studenti: uno per ogni indirizzo di studio e su due annualità.

Sono stati infatti individuati i migliori in termini di voti, impegno e assiduità di frequenza nelle classi seconde e terze di Acconciatura, Meccanica, Ristorazione.

Per la classi seconde i beneficiari sono stati: Yasmine Moubsset (Acconciatura), Giosuè Miino (Meccanica) ed Eleonora Barroero (Ristorazione). Per le terze: Adele Zinola (Acconciatura), Mirco Bovetti (Ristorazione) e Omar Ouajqe (Meccanica)

“Questo appuntamento è un momento particolarmente prezioso - ha detto il direttore del CFP CeMon, Marco Lombardi, insieme alla responsabile di sede Nadia Carena - perché permette di raccontare l’impegno che questi ragazzi hanno profuso durante l’anno scolastico e restituisce un messaggio importante, quello che la scuola premia. Questo è possibile grazie al Leo Club Monregalese che assegna le borse di studio agli studenti del Cfpcemon di Mondovì dall’anno formativo 1999/2000, anno in cui è nata la collaborazione con gli studenti all’interno dell’evento “Leochef”, ma anche grazie al Ristorante "La Borsarella" e alla LILT, che ci supportano e appoggiano le nostre iniziative e i nostri studenti".

Alla premiazione, oltre alle famiglie, ai docenti e ai rappresentanti delle istituzioni, è intervenuta, per il Comune di Mondovì, l'assessore all'istruzione, Francesca Bertazzoli che ha portato i complimenti della Città ai ragazzi: "Siete un orgoglio per le vostre famiglie ma anche per tutti noi".