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Attualità | 19 giugno 2026, 12:37

Consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli del Cfpcemon Mondovì [FOTO]

Sei gli studenti che si sono distinti in termini di voti, impegno e assiduità di frequenza nelle classi seconde e terze di Acconciatura, Meccanica, Ristorazione

Si è svolta oggi, venerdì 19 giugno, nella sede di Mondovì del Cfpcemon la cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli del secondo e del terzo anno. 

Grazie alla sempre preziosa collaborazione con il Leo e Lions Club cui si aggiunge l'impegno del Ristorante "La Borsarella" e della Lilt, quest'anno è stato possibile riconoscere l’impegno riposto delle attività scolastiche a ben 6 studenti: uno per ogni indirizzo di studio e su due annualità.

Sono stati infatti individuati i migliori in termini di voti, impegno e assiduità di frequenza nelle classi seconde e terze di Acconciatura, Meccanica, Ristorazione.

Per la classi seconde i beneficiari sono stati: Yasmine Moubsset  (Acconciatura), Giosuè Miino  (Meccanica) ed Eleonora Barroero (Ristorazione). Per le terze:  Adele Zinola (Acconciatura), Mirco Bovetti (Ristorazione) e Omar Ouajqe (Meccanica)

“Questo appuntamento è un momento particolarmente prezioso - ha detto il direttore del CFP CeMon, Marco Lombardi, insieme alla responsabile di sede Nadia Carena - perché permette di raccontare l’impegno che questi ragazzi hanno profuso durante l’anno scolastico e restituisce un messaggio importante, quello che la scuola premia. Questo è possibile grazie al Leo Club Monregalese che assegna le borse di studio agli studenti del Cfpcemon di Mondovì dall’anno formativo 1999/2000, anno in cui è nata la collaborazione con gli studenti all’interno dell’evento “Leochef”, ma anche grazie al Ristorante "La Borsarella" e alla LILT, che ci supportano e appoggiano le nostre iniziative e i nostri studenti". 

Alla premiazione, oltre alle famiglie, ai docenti e ai rappresentanti delle istituzioni, è intervenuta, per il Comune di Mondovì, l'assessore all'istruzione, Francesca Bertazzoli che ha portato i complimenti della Città ai ragazzi: "Siete un orgoglio per le vostre famiglie ma anche per tutti noi". 

Arianna Pronestì

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