Mondovì, rimodulazione dell’orario di apertura estivo dell’ufficio postale di Carassone

Al fine di garantire un maggior equilibrio tra la fisiologica flessione della domanda dei servizi postali nel periodo estivo e la relativa offerta, Poste Italiane Spa ha comunicato al Comune di Mondovì che in conformità con il Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 28 giugno 2007, tra luglio e agosto le aperture dell’ufficio postale di Carassone (via Botta 2) saranno temporaneamente rimodulate. In particolare, l’ufficio osserverà le seguenti giornate di chiusura: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 luglio; 3, 5, 8, 11, 13, 17, 19, 24, 27, 29 e 31 agosto.

All’utenza verranno fornite precise informazioni sulle suddette variazioni orarie e sugli uffici postali più vicini regolarmente aperti. Saranno, inoltre, sempre a disposizione della clientela i servizi online più comuni (Poste.it, App Poste Italiane e App Banco Posa) che consentono di svolgere una serie di attività ordinarie come l’invio di corrispondenza, il pagamento di bollettini e la gestione del conto corrente.