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Attualità | 19 giugno 2026, 10:01

Mondovì, rimodulazione dell’orario di apertura estivo dell’ufficio postale di Carassone

Poste Italiane ha comunicato al Comune le consuete restrizioni orarie del periodo estivo

Mondovì, rimodulazione dell’orario di apertura estivo dell’ufficio postale di Carassone

Al fine di garantire un maggior equilibrio tra la fisiologica flessione della domanda dei servizi postali nel periodo estivo e la relativa offerta, Poste Italiane Spa ha comunicato al Comune di Mondovì che in conformità con il Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 28 giugno 2007, tra luglio e agosto le aperture dell’ufficio postale di Carassone (via Botta 2) saranno temporaneamente rimodulate. In particolare, l’ufficio osserverà le seguenti giornate di chiusura: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 luglio; 3, 5, 8, 11, 13, 17, 19, 24, 27, 29 e 31 agosto. 

All’utenza verranno fornite precise informazioni sulle suddette variazioni orarie e sugli uffici postali più vicini regolarmente aperti. Saranno, inoltre, sempre a disposizione della clientela i servizi online più comuni (Poste.it, App Poste Italiane e App Banco Posa) che consentono di svolgere una serie di attività ordinarie come l’invio di corrispondenza, il pagamento di bollettini e la gestione del conto corrente. 

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