Bra, Roberta Comoglio riconfermata alla guida dei Battuti Neri

Nella serata di mercoledì 17 giugno, presso la chiesa di San Giovanni Decollato, sede dell’Arciconfraternita della Misericordia – meglio conosciuta come “Battuti Neri” – si è riunita l’Assemblea Generale, per eleggere il nuovo consiglio direttivo della Confraternita. Ancora una volta, per il quarto mandato consecutivo, è stata confermata alla presidenza l’architetta Roberta Comoglio, che non solo è la prima donna a guida del sodalizio, ma il presidente più longevo della sua storia.

Roberta Comoglio rimarrà in carica fino al 30 giugno 2031, supportata nel suo lavoro dagli altri membri del Direttivo nella stessa serata eletti: Alessio Bossolasco (Vicepresidente), Valentina Clerico (Tesoriere), Antonio Rostagno (Segretario), Davide Berrino (Consigliere anziano), Giovanni Manzone (Consigliere), Don Gilberto Maria Garrone (Padre Spirituale). Una conferma più che meritata quella di Roberta Comoglio alla presidenza dell’Arciconfraternita, a riconoscimento dell’importante e impegnativo lavoro dalla stessa svolto con serietà e dedizione dal 2011 a oggi.