L'Olimpic Saluzzo ricorda Rasmane Ouedraogo con una cerimonia privata

L'Olimpic Saluzzo si riunirà mercoledì 24 giugno alle 19.30, all'impianto sportivo "A. Martino" di via Capitano Marchisio, per un momento di raccoglimento in memoria di Rasmane Ouedraogo, il 15enne scomparso sabato scorso a Finale Ligure davanti ai compagni della squadra Under 15.

"Ci sono momenti nelle nostre vite in cui l'incredulità e il dolore ci mettono alla prova e quanto stiamo vivendo ne é certamente la dimostrazione - così scrive il presidente dell'Olimpic Saluzzo Danilo Rinaudo -.

In ogni Famiglia, però, le avversità si affrontano e superano insieme, tenendosi per mano e abbracciandosi per sostenersi: solo così, con la forza e il contributo di ognuno di noi, si può guardare al futuro.

Per questo motivo abbiamo organizzato un momento di raccoglimento in memoria di Rasmane per tutta la nostra Associazione, per la nostra Famiglia".

La società ha organizzato una cerimonia per ricordare il giovane atleta e stringersi attorno alla sua famiglia e a tutta la comunità sportiva. L'iniziativa vuole essere un'occasione per rendere omaggio a Rasmane e trovare, nell'unione e nella condivisione del dolore, la forza per guardare al futuro.

Per ragioni tecniche e di sicurezza, la commemorazione sarà riservata agli associati dell'Olimpic Saluzzo (atleti e genitori) e si svolgerà in forma privata, con la partecipazione delle istituzioni invitate.