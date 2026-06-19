Il 16 marzo è stata depositata alla Corte di Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare per istituire il Dipartimento della difesa civile non armata e nonviolenta. L’iniziativa, promossa dalla Rete Italiana Pace e Disarmo, da Cnesc (Conferenza Nazionale Enti di Servizio Civile) e Sbilanciamoci!, ha l’obiettivo di introdurre nel sistema italiano una struttura pubblica dedicata alla prevenzione dei conflitti e alla cura della pace.

Nei cinque articoli che compongono la proposta di legge si riconosce la difesa civile non armata e nonviolenta quale componente del sistema nazionale di difesa e sicurezza, creando un Dipartimento che ha il compito di coordinare strumenti come i Corpi civili di pace e un Istituto nazionale di ricerca sulla pace e il disarmo, operando in sinergia con la Protezione Civile e il Servizio Civile Universale. Vengono poi disciplinati gli aspetti economici: si prevede un fondo specifico, da finanziare con la legge di bilancio, e un nuovo strumento dove i singoli cittadini hanno la facoltà di contribuire, il 6xmille.

La finalità della proposta di legge non è quella di sostituire la difesa militare, ma di affiancarla e integrarla, offrendo allo Stato ulteriori possibilità per affrontare minacce e rischi che, sempre più frequentemente, richiedono risposte civili, partecipate e orientate alla protezione dei diritti fondamentali.



Il Tavolo della Pace di Savigliano aderisce alla campagna nazionale per la difesa civile non armata e nonviolenta "Un'altra difesa è possibile".



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