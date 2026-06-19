Carte d’identità cartacee, validità confermata fino alla scadenza: Ceva mantiene le aperture straordinarie del 24 e 25 luglio

L’Amministrazione comunale segnala che, come reso noto nella comunicazione del 17 giugno da parte del Consiglio dei Ministri, tutte le carte d’identità cartacee resteranno valide fino alla loro naturale scadenza nei rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione. La validità non sarà invece riconosciuta nei rapporti tra privati.

Restano inoltre confermate le aperture straordinarie per chi avesse necessità di pratiche o rinnovi nei seguenti giorni: venerdì 24 luglio fino alle ore 21 e sabato 25 luglio dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. L’invito è a tenere conto delle nuove disposizioni e delle finestre di apertura aggiuntive per organizzarsi per tempo.