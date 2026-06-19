Mombasiglio apre le porte alla Cappella di Sant’Andrea per “Manifesta Bellezza”

Anche quest’anno il Comune di Mombasiglio aderisce a “Manifesta Bellezza”, il fine settimana promosso da Fondazione CRC per valorizzare i beni culturali della provincia di Cuneo. Domenica 28 giugno, dalle 14 fino al tardo pomeriggio, sarà possibile visitare e conoscere da vicino il sito storico-archeologico dell’antica Cappella di Sant’Andrea, uno dei beni recuperati nel tempo grazie al Bando Patrimonio Culturale.

L’iniziativa si svolgerà lungo la strada della Braia, in un’area raggiungibile anche in auto, dove è presente un piccolo parcheggio a bordo strada. Per la localizzazione particolare del sito, tuttavia, è consigliato l’arrivo a piedi, con possibilità di lasciare l’auto a poche centinaia di metri, lungo la strada provinciale o nelle piazze comunali nei pressi del municipio, a circa un chilometro di distanza.

I resti della chiesa, attestata nel XIII secolo tra le dipendenze dell’abbazia di San Dalmazzo di Pedona, conservano l’impostazione originaria a navata unica con abside curvilinea. L’edificio sacro fu demolito nel 1923 per recuperare materiale da costruzione, ma in quell’occasione vennero rinvenuti anche la nota epigrafe etrusca e due iscrizioni funerarie romane, oggi conservate presso la sala della Biblioteca Civica.

L’interesse scientifico per il sito è cresciuto nel tempo grazie alle attività didattiche estive della Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del paesaggio del Politecnico di Torino, fino alla campagna archeologica del 2021, sostenuta da Fondazione CRC nell’ambito del Bando Patrimonio 2020. Da quel percorso è nato anche il progetto PASAM, sviluppato tra il 2018 e il 2021, che ha promosso nuove attività di valorizzazione culturale e paesaggistica con il sostegno di importanti fondazioni bancarie piemontesi e del Comune.

Negli ultimi due anni, un ulteriore programma di valorizzazione ha interessato il sito archeologico e il percorso paesaggistico collegato, inserendoli in modo più organico nel sistema storico-culturale locale. Il contributo della Fondazione CRC, unito al cofinanziamento comunale, ha permesso manutenzione programmata, miglioramento della fruibilità e una serie di attività di promozione. In questo quadro si inserisce anche la seconda edizione della rassegna “Passaggi - tra arte e archeologia lungo la via di Sant’Andrea”, promossa dal Comune con la direzione artistica dell’Associazione in Quinta e la collaborazione della Fondazione Castello di Mombasiglio e dell’associazione Discesa Liberi.

Il pomeriggio sarà articolato in visite, momenti informativi e, nel tardo pomeriggio, un concerto affidato ai Four Brass. Il quartetto d’ottoni nasce come incontro libero tra musicisti provenienti da percorsi diversi, uniti dall’amore per la musica e dal desiderio di condividere con il pubblico un repertorio vario e immediato, capace di spaziare dalla polifonia classica ai temi da film, dalla canzone popolare a qualche incursione nello swing.

L’appuntamento di Mombasiglio si inserisce nel più ampio lavoro di tutela e valorizzazione promosso da Fondazione CRC dal 2016, con l’obiettivo di salvaguardare chiese, cappelle, fortificazioni, castelli, palazzi storici e siti archeologici della Granda, ma anche di restituirli alle comunità attraverso nuove occasioni di conoscenza, partecipazione e attrattività turistica. Le informazioni sui beni coinvolti sono disponibili sul sito della Fondazione CRC, insieme al volume “Manifesta Bellezza”, pubblicato nel 2024 con il contributo scientifico del Politecnico di Torino.