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Attualità | 19 giugno 2026, 06:37

Lions Club Bra Host: la nuova presidente sarà Silvia Gullino

Primo tocco di campana nella cerimonia di passaggio delle cariche in agenda il 25 giugno

Silvia Gullino, nuova presidente del L.C. Bra Host

Silvia Gullino, nuova presidente del L.C. Bra Host

Nel segno della continuità e dell’innovazione. Il Lions Club Bra Host ha eletto presidente Silvia Gullino per l’anno sociale 2026-2027.

Suonerà il primo tocco di campana nella cerimonia di passaggio delle cariche in agenda il 25 giugno con l’impegno di portare in alto il motto di tutti i Lions del mondo “We serve!”, attraverso un esempio di cui oggi le donne sono sempre più interpreti.

Silvia Gullino è giornalista pubblicista iscritta all’Ordine del Piemonte con ruolo di co-direttrice del giornale Il Nuovo Braidese, insegnante al Cnos-Fap di Bra e impegnata in iniziative di promozione culturale come responsabile del Caffè letterario, consigliera dell’associazione Albedo e Donne per la Granda, nonché socia della Confraternita della Salsiccia di Bra.

E ora è chiamata alla guida di un Club che, dopo 51 anni ruggenti a servizio della comunità, è ancora fiero testimone di traguardi significativi e grandi successi, secondo l’etica del Lions International (la maggiore associazione di servizio del mondo con oltre 1.450.000 soci), ricordando che “Dove c’è un bisogno, lì c’è un Lions”.

Per questi e tanti altri impegni che attendono il Club, Silvia Gullino sarà affiancata dal nuovo consiglio direttivo. Tanti nomi che riaffermano con l’esempio l’attualità delle impostazioni del fondatore dell’associazione, Melvin Jones, a cominciare dallo slogan Liberty Intelligence Our Nations Safety (Libertà e Intelligenza sono la Salvezza della Nostra Nazione). In una parola, Lions.

redazione

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