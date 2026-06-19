Lions Club Bra Host: la nuova presidente sarà Silvia Gullino

Nel segno della continuità e dell’innovazione. Il Lions Club Bra Host ha eletto presidente Silvia Gullino per l’anno sociale 2026-2027.

Suonerà il primo tocco di campana nella cerimonia di passaggio delle cariche in agenda il 25 giugno con l’impegno di portare in alto il motto di tutti i Lions del mondo “We serve!”, attraverso un esempio di cui oggi le donne sono sempre più interpreti.

Silvia Gullino è giornalista pubblicista iscritta all’Ordine del Piemonte con ruolo di co-direttrice del giornale Il Nuovo Braidese, insegnante al Cnos-Fap di Bra e impegnata in iniziative di promozione culturale come responsabile del Caffè letterario, consigliera dell’associazione Albedo e Donne per la Granda, nonché socia della Confraternita della Salsiccia di Bra.

E ora è chiamata alla guida di un Club che, dopo 51 anni ruggenti a servizio della comunità, è ancora fiero testimone di traguardi significativi e grandi successi, secondo l’etica del Lions International (la maggiore associazione di servizio del mondo con oltre 1.450.000 soci), ricordando che “Dove c’è un bisogno, lì c’è un Lions”.

Per questi e tanti altri impegni che attendono il Club, Silvia Gullino sarà affiancata dal nuovo consiglio direttivo. Tanti nomi che riaffermano con l’esempio l’attualità delle impostazioni del fondatore dell’associazione, Melvin Jones, a cominciare dallo slogan Liberty Intelligence Our Nations Safety (Libertà e Intelligenza sono la Salvezza della Nostra Nazione). In una parola, Lions.