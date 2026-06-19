Revello, nuova proroga per la riapertura dell’Ufficio Postale: servizio fermo fino al 30 giugno

Ancora uno slittamento per la riapertura dell’Ufficio Postale di Revello. A comunicarlo è il Comune attraverso un avviso alla cittadinanza: “Poste Italiane ha reso noto che la ripresa del servizio è stata nuovamente posticipata e che la riapertura è ora prevista per martedì 30 giugno”.

L’ufficio è chiuso da fine maggio per i lavori previsti dal Progetto Polis. La prima data indicata era appunto la fine di maggio, poi spostata al 10 giugno.

Oggi l’ennesimo slittamento di altri 20 giorni. “Un mese di ritardo che non riteniamo giustificabile – affermano dall’Amministrazione comunale. - Con rammarico vi comunichiamo che, nonostante i numerosi solleciti inviati dal Comune, Poste Italiane ci ha appena informato dell’ulteriore posticipo”.

Il Comune si dice consapevole del disagio provocato ai cittadini, soprattutto anziani e chi non può spostarsi nei centri vicini per pagare bollettini, ritirare pensioni e pacchi.

L’Amministrazione assicura che continuerà a sollecitare Poste Italiane affinché l’ufficio riapra il 30 giugno e con tutti i servizi potenziati previsti dal Progetto Polis. “Vi assicuriamo che se anche questa data non verrà rispettata, il sindaco si interfaccerà direttamente con l’Amministratore Delegato di Poste Italiane per tutelare i diritti dei cittadini di Revello – dicono dal Municipio. Ci scusiamo per il disagio e vi terremo aggiornati su ogni novità”.

I lavori di ristrutturazione, secondo quanto riferito da Poste, avrebbero subito ritardi nella fornitura dei materiali. Una motivazione che il Comune aveva già contestato nelle precedenti lettere, sostenendo la mancanza di un adeguato coordinamento del cantiere.