CICLISMO / Limone Piemonte, domenica va in scena la 25ª Via del Sale MTB: percorso aggiornato

Domenica prossima 21 giugno andrà in scena a Limone Piemonte la 25ª Via del Sale MTB, appuntamento ormai tradizionale per gli appassionati di mountain bike e delle specialità collegate. Alla vigilia della gara, il percorso è stato aggiornato dopo l’ultima ricognizione, che ha evidenziato alcune criticità poi risolte con interventi di ripristino e messa in sicurezza.

La prova misura ora 45 chilometri, tre in più rispetto alla versione precedente, con 1.920 metri di dislivello positivo complessivo. La partenza è fissata per le 9.30 da piazza San Sebastiano, nel cuore di Limone Piemonte, che anche quest’anno farà da base operativa e scenografica per la manifestazione.

Il tracciato conferma il carattere selettivo della gara, con un itinerario alpino impegnativo ma di grande richiamo paesaggistico. La Via del Sale si presenta infatti come un evento capace di coniugare sport, territorio e partecipazione, richiamando atleti e amatori nelle varie formule previste, dalla granfondo alla cicloturistica, fino a e-bike, gravel e giocociclismo.

Sul fronte organizzativo, la segreteria sarà in piazza S. Sebastiano, mentre il parcheggio principale è previsto al Piazzale Nord Carabiniere Giovanni Boccaccio, all’ingresso del paese. Per i camper saranno disponibili il Camping Luis Matlas, attrezzato, oppure le aree non attrezzate di Piazzale Sole e località Maneggio; l’area team sarà invece collocata al piazzale Nord Carabiniere Giovanni Boccaccio, visibile dalla statale.

Confermati anche i ristori, previsti al chilometro 10 allo Chalet Morel, al chilometro 17 al Colle di Tenda, al chilometro 40 al Lago della Perla e all’arrivo. Le docce saranno in località Fantino, presso il campo sportivo, raggiungibile con mezzi propri oppure con le navette messe a disposizione dagli organizzatori.

Per chi raggiungerà Limone Piemonte in auto sarà utilizzabile anche il nuovo Tunnel di Tenda, aperto in senso unico alternato dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 8 e dalle 18 alle 21, mentre sabato, domenica e nei festivi italiani la circolazione sarà garantita in modo continuativo dalle 6 alle 21.

Anche quest’anno il pasta party sarà diffuso in alcuni ristoranti e locali del centro, con il buono incluso nella quota di iscrizione. Le iscrizioni restano aperte a 40 euro fino al 20 giugno 2026, mentre nei giorni di gara la quota salirà a 50 euro; per Open e Junior è prevista una tariffa di 10 euro, con pagamento in loco al ritiro del pacco gara, domenica mattina dalle 7.30.