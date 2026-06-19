Agenzia per single Anna e Anna: fai la differenza tra aspettare e vivere davvero

Essere soli non è un problema. Accontentarsi della solitudine quando desideri condividere la vita con qualcuno, forse sì.

C'è chi si lamenta di essere solo senza fare nulla per cambiare le cose. E c'è chi sceglie di provarci davvero.

Iscriversi a un'agenzia per single non significa essere disperati. Significa essere determinati. Dire: il mio tempo vale, i miei sentimenti contano e meritano un'opportunità vera.

La differenza tra aspettare e vivere veramente…a volte sta in una telefonata, chiamaci al 3403848047.

Siamo l’Agenzia per single Anna e Anna in Piazza Sant'Agostino 16 a Carmagnola.

Chi è l’Agenzia Anna & Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Stefano single, 35 anni

Stefano, 35enne, sportivo, di buona famiglia, celibe, medico veterinario, ama la buona cucina e viaggiare quando possibile, cerca una ragazza che creda ancora nell'amore, con cui impegnarsi davvero… chiamalo al 3403848047!

Simone single, 45 anni

Simone, impiegato, 45enne, è un uomo ironico, estroverso, sempre la battuta pronta, bel sorriso, barba incolta, molto sexy, fisico sportivo, ex pallavolista, divorziato, senza figli, ama stare in compagnia e godersi la vita, al suo fianco manca una donna intelligente, carina, che lo completi, e con cui essere completamente felice.…Chiamalo al 3403848047

Eugenio single, 55 anni

Eugenio, è l'uomo che apre le porte per le signore, regala fiori, e scrive bellissimi messaggi d'amore, 55enne, bel signore, romantico, generoso, vedovo, imprenditore, benestante, distinto, fa volontariato, ma ama anche ballare, sarebbe lieto di incontrare una signora dolce, cui dedicare il resto della sua vita...... Chiamalo al 3403848047

Edoardo single, 65 anni

Edoardo, lui cerca signora moralmente integra, medico chirurgo, affascinante, giovanile, alto, brizzolato, occhi azzurri, 65enne, facoltoso, distinto, vive solo, ha casa al mare e in montagna, nella sua vita manca solo una signora cui volere bene...... Chiamalo al 3403848047

Annunci per Lui

Federica single, 29 anni

Federica, semplice, bellissima, italiana, 29enne, capelli biondi e occhi verdi, fisico armonioso, buona occupazione, è cresciuta in una famiglia credente, ha sani principi morali, volontaria autista croce rossa, incontrerebbe uomo, seriamente intenzionato a formare famiglia…Chiama al 3403848047!

Daria single, 40 anni

Daria, ha modi gentili, italiana, molto carina, sorriso smagliante, lunghi capelli castani e occhi scuri, 40enne, vive sola, libera sentimentalmente, non ha figli, insegnante in una scuola elementare, felice e appagata della sua vita, le manca solo l'uomo giusto, anche più grande, ma di cui innamorarsi, e con cui vivere.... Chiama al 3403848047!

Sara single, 50 anni

Sara, ha sempre lavorato nel su negozio di gastronomia, 50enne, rimasta vedova, è ancora una bellissima donna, giovanile, curata, sempre sorridente, stupendi occhi verdi, ora che anche suo figlio si è sposato, non ha più impegni familiari, e vorrebbe incontrare un bravo signore, anche piu maturo, italiano, con cui rifarsi una vita, e stare in buona compagnia…. Chiama al 3403848047!

Giovanna single, 60 anni

Giovanna, stupenda 60enne, piemontese, vedova da tempo, non ha figli, casalinga, capelli castani, occhi celesti, ama il giardinaggio, cura l'orto, incontrerebbe uomo intelligente, umile, con un buon carattere, non importa se più maturo, a cui volere bene per il resto della vita…. Chiama al 3403848047!

Stai cercando una relazione duratura? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero 3403848047 , ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

Seguici anche Facebook e Instagram per trovare altri “Annunci per Lei oppure per Lui”.

Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 3495601018

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.