Domenica 28 giugno, a Melle, torna il consueto appuntamento gastronomico “Supermelle”

Per la ventunesima volta l’appetito vien…camminando: sette momenti in cui gustare un ricco menù che unisce ai prodotti tipici della Valle Varaita il sapore di specialità ospiti come la rinomata Cogna di Narzole, e i vini delle Colline Saluzzesi e della Langa.

Alle 10 circa la partenza del primo gruppo, e poi a seguire gli altri, accompagnati dalle guide locali alla scoperta dei tesori nascosti del centro abitato.

Il ritrovo per la partenza è in piazza Botta (ala comunale), dove si potrà confermare l’iscrizione, accolti da un bicchiere di aperitivo fruttato.

La passeggiata gastronomica prende avvio nella parte storica del capoluogo, Piazza Marchetti, conosciuta storicamente come “Piazza del bur”. Qui l’occasione per assaggiare la focaccia di Pan x i tuoi monti degustando la birra artigianale del birrificio Antagonisti.

Si prosegue in direzione della “Fusina”, verso la seconda postazione di antipasti, ospitata presso la Cappella di San Lazzaro.

Si lascia, a questo punto, il borgo più antico del paese per risalire via Vecchia Castellar, fiancheggiando l’edificio della Confratria dove è presente un affresco della Trinità della seconda metà del ‘400, fino a raggiungere la Big Bench. Dopo uno sguardo al paese dall’alto si abbandona il punto panoramico per tornare al gusto.

A Borgata Re si rende onore al padrone di casa: il Toumin dal Mel, produzione a latte crudo, presidio Slow Food. Sarà l’occasione per conoscere personalmente i produttori (aziende agricole Boschero Daniele, Garino Pier Giuseppe, Garnero Laura, Roggero Francesco) e l’impegno profuso nel tempo nella valorizzazione di questo prodotto caseario così amato, attraverso la costituzione del Consorzio di tutela e valorizzazione.

Costeggiando il bedale si continua a scendere per tornare al capoluogo, verso l’Ala comunale, dove è tempo per le Raviole della Valle Varaita.

Il nostro viaggio continua in direzione delle ex scuole elementari, oggi Ostello Antagonisti. Qui verrà servita la carne alla brace con l’insalata.

Ultimo stop salato prima di arrivare al dessert, presso la chiesa Parrocchiale ed il Sacrario, dove si potranno degustare la Toma del Bot e il nostrale, accompagnati da miele locale.

La nostra passeggiata si conclude presso il cortile della Canonica, con la dolcezza delle paste di meliga della panetteria da Marinella, lo yogurt, la macedonia di piccoli frutti e i profumi delle tisane Valverbe.

In abbinamento al toumin dal Mel, alla carne alla brace e alla selezione dei formaggi sarà servito il pane forno a legna della Panetteria Marinella.

Durante lo svolgimento della manifestazione sarà possibile per i gruppi visitare il museo della fauna del comprensorio alpino Valle Varaita.

Ricordiamo inoltre a chi volesse partecipare con il proprio animale domestico che gli amici a quattro zampe sono bene accetti. Invitiamo i proprietari ad utilizzare la massima responsabilità nella gestione, .in quanto nel gruppo potrebbero essere presenti anche altri proprietari con i loro compagni pelosi e a munirsi di museruola in caso di cani di taglia grande.

Suggeriamo inoltre di indossare abbigliamento e scarpe comode.

In ottemperanza alle normative relative alla sicurezza, le strade di accesso al centro cittadino e al percorso, saranno chiuse a partire dalle ore 10 del mattino. Pertanto si invitano i partecipanti a trovare parcheggio lungo le vie laterali oppure presso l’area camper.

Informazioni e prenotazioni ai numeri

Comune di Melle 0175 978031 - Adelma Roggero: 3388478525

Quest’anno per cercare di ottimizzare i tempi di attesa è consigliato prenotare chiamando i numeri sopra indicati per conoscere l’ora e il gruppo di partenza.

Coloro che invece decideranno di iscriversi direttamente la mattina del 28 giugno al gazebo delle iscrizioni (quindi senza prenotazione telefonica), saranno inseriti nei vari gruppi a seconda della disponibilità di posti ancora liberi e degli orari di partenza dei gruppi ancora disponibili.



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