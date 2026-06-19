Raffaele Fattoruso confermato membro del Consiglio Nazionale Raffaele Fattoruso

Dall’11 al 13 giugno, si è svolto a Roma il VII Congresso Nazionale della Fap Acli, alla presenza di numerosi delegati provenienti da tutta Italia.

A rappresentare le Acli della provincia di Cuneo hanno partecipato: il segretario provinciale Fap, Raffaele Fattoruso; il presidente provinciale Acli Cuneesi, Elio Lingua; il vice presidente del Patronato Acli Cuneo, Renato Origlia, e i delegati al Congresso Nazionale: Marinella Mei, Maria Teresa Milanesio e Piergiorgio Previotto.

Dopo gli adempimenti statutari indispensabili per l’avvio dei lavori congressuali, si è insediata la Presidenza del Congresso, presieduta da Pierangelo Milesi, vice presidente delle Acli nazionali.

Sono stati 3 giorni intensi di esperienze e di incontri con altre realtà, durante i quali sono state rinnovate le cariche.

Il segretario cuneese, Raffaele Fattoruso, è stato confermato per la seconda volta come componente del comitato nazionale della Federazione. “Ringrazio tutta la Presidenza provinciale Acli, con il presidente Elio Lingua; il Comitato Nazionale con il segretario nazionale Rosario Cavallo, e la segretaria regionale della Fap Piemonte, Rosanna Carlevalis – ha affermato Fattoruso – oltre a tutti coloro che mi hanno votato, per la fiducia accordatami e per avermi dato l’opportunità di rappresentare il Piemonte, e in particolare la provincia di Cuneo, a livello nazionale: è per me un motivo di orgoglio e di impegno che cercherò di svolgere al meglio, anche portando avanti nuovi progetti e nuove iniziative che sono emerse durante il Congresso nazionale, per i nostri associati della provincia di Cuneo”.

La Fap – Federazione Anziani e Pensionati – sindacato interno alle Acli, è presente a Cuneo, con circa 3000 soci e si prefigge lo scopo di tutelare i diritti e promuovere la qualità della vita degli anziani e dei pensionati, rappresentandone gli interessi e le esigenze e organizzando iniziative culturali, ricreative e formative per il tempo libero, con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani e salutari.

Da questa Federazione sono “nati” gli sportelli del pensionato, che promuovono e tutelano i diritti degli anziani e dei pensionati.

“Mi congratulo con il nostro segretario provinciale Raffaele Fattoruso – ha dichiarato il presidente provinciale Acli Cuneesi, Elio Lingua – per l’elezione; lo ringrazio di cuore per l’ottimo lavoro svolto finora e per quello che continuerà a fare durante il mandato appena iniziato. Saprà ben rappresentare, anche a livello nazionale, i pensionati e anziani cuneesi e le loro necessità, con l’impegno che lo ha contraddistinto in questi anni”.

Cuneo, 15 giugno 2026

La Fap delle Acli di Cuneo ha circa 3000 soci e punta a tutelare i diritti e la qualità di vita di anziani e pensionati