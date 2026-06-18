Premio Ancalau 2026: a Bosia due giorni tra innovazione, cultura, musica e sapori dell’Alta Langa

Bosia si prepara ad accogliere la dodicesima edizione del Premio Ancalau, appuntamento ormai simbolo dell’Alta Langa capace di unire innovazione, cultura, memoria, territorio e giovani talenti. Sabato 20 e domenica 21 giugno il piccolo borgo langarolo diventerà ancora una volta il punto d’incontro tra idee, imprenditorialità, arte e tradizioni, offrendo ai visitatori un ricco programma di eventi pensati per tutte le età.

Il Premio Ancalau prende il nome da una parola del dialetto locale che identifica “colui che osa”, chi trova il coraggio di mettersi in gioco e di trasformare le idee in realtà. Uno spirito che da oltre dieci anni anima la manifestazione e che trova la sua massima espressione nel Torneo delle Idee, il concorso dedicato alle startup giovanili che quest’anno ha raccolto ben 55 progetti provenienti da tutta Italia.

Sabato: letteratura, musica e atmosfera di festa

La manifestazione prenderà il via sabato 20 giugno con una suggestiva passeggiata letteraria tra le vie e i panorami di Bosia. Un’occasione speciale per scoprire il territorio attraverso le letture di Paolo Tibaldi, in un percorso che intreccia racconti, paesaggio e identità locale.

La serata proseguirà all’insegna della musica con il concerto della Banda Musicale Bosconerese, momento aperto a residenti e visitatori che contribuirà a creare quell’atmosfera di festa e condivisione che da sempre caratterizza il Premio Ancalau.

Domenica: il cuore del Premio tra memoria, territorio e futuro

La giornata di domenica 21 giugno rappresenterà il momento centrale dell’evento. L’edizione 2026 sarà infatti segnata da un importante omaggio a Carlin Petrini, figura che ha saputo rivoluzionare il modo di pensare il cibo, l’agricoltura e il rapporto tra comunità e territorio.

A Bosia sarà inaugurato un grande murale dedicato al fondatore di Slow Food, che entrerà a far parte della celebre “pinacoteca all’aperto” del paese, accanto ai ritratti di altri protagonisti della storia e della cultura langarola. Seguirà un momento di ricordo pubblico e la consegna del Premio Ancalau “Propheta in Patria”, riconoscimento dedicato alla sua memoria.

Accanto ai momenti celebrativi, la giornata offrirà incontri culturali, testimonianze, premiazioni e approfondimenti dedicati al mondo agricolo, imprenditoriale e sociale del territorio.

Il Torneo delle Idee: 55 startup in gara per costruire il futuro

Tra gli appuntamenti più attesi spicca il Torneo delle Idee, la sfida che mette a confronto giovani imprenditori e innovatori chiamati a presentare progetti capaci di generare valore per i territori e le comunità.

Quest’anno sono 55 le startup candidate, un numero record che conferma la crescita e il prestigio del Premio Ancalau nel panorama dell’innovazione giovanile. I finalisti si contenderanno un montepremi complessivo di 20 mila euro, sostenuto dai partner storici della manifestazione.

L’iniziativa rappresenta molto più di una semplice competizione: è un laboratorio di idee, un luogo di incontro tra giovani, imprese e istituzioni, dove si costruiscono opportunità concrete per il futuro.

Un’occasione per vivere Bosia e l’Alta Langa

Partecipare al Premio Ancalau significa anche scoprire uno dei territori più autentici del Piemonte. Durante le due giornate i visitatori potranno passeggiare tra le colline dell’Alta Langa, conoscere la storia di Bosia, visitare la pinacoteca a cielo aperto che impreziosisce il borgo e lasciarsi conquistare dai sapori del territorio grazie agli spazi dedicati alla ristorazione e alle eccellenze enogastronomiche locali.

L’evento diventa così un’esperienza completa: cultura, paesaggio, arte pubblica, musica, buon cibo e innovazione convivono in un programma che permette di trascorrere un intero fine settimana immersi nell’identità più autentica delle Langhe.

Due giorni per celebrare chi osa

Il Premio Ancalau continua a raccontare una visione positiva del territorio: quella di una comunità che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. Tra il ricordo di figure straordinarie come Carlin Petrini e l’entusiasmo delle nuove generazioni di imprenditori, Bosia si conferma un luogo dove tradizione e innovazione dialogano e si rafforzano a vicenda.

Per visitatori, famiglie, appassionati di cultura, giovani innovatori e amanti dell’enogastronomia, il weekend del 20 e 21 giugno rappresenta un’occasione unica per vivere l’Alta Langa attraverso uno degli eventi più originali e identitari del territorio.