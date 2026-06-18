“Aspettando Riccardo e Claudio”, a Manta il concorso che porta sul palco gli amanti della musica italiana

“Aspettando Riccardo e Claudio”, il concorso musicale aperto a tutti promosso dal Comune di Manta, è in programma giovedì 27 agosto alle 21 a Cascina Aia.

L’iniziativa nasce per celebrare due grandi protagonisti della canzone italiana e accompagnare l’attesa dei loro concerti all’Anfiteatro dell’Anima di Cervere, inserendosi tra gli eventi collaterali di Anima Festival 2026 rassegna di concerti organizzata da Natascia e Ivan Chiarlo.

Ad annunciare l’evento è il sindaco di Manta Ivana Casale, che sottolinea il significato della serata nel quadro della collaborazione avviata quest’anno tra il Comune e la celebre rassegna di Cervere: “Da quest’anno il Comune di Manta è patrocinatore di Anima Festival e ha voluto rafforzare questo legame con un’iniziativa capace di coinvolgere direttamente il pubblico. Il concorso di cover ‘Aspettando Riccardo e Claudio’ nasce per offrire agli appassionati di musica e ai talenti canori l’opportunità e l’emozione di essere protagonisti del percorso di avvicinamento ai concerti di Riccardo Cocciante e Claudio Baglioni, in programma all’Anfiteatro dell’Anima di Cervere, rispettivamente il 3 settembre prossimo e il 4 settembre del 2027”.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Per iscriversi è necessario compilare il modulo disponibile sul sito del Comune di Manta, indicando almeno due canzoni di Riccardo Cocciante e almeno due canzoni di Claudio Baglioni che si intendono eseguire.

Le domande saranno accolte in ordine cronologico fino all’esaurimento dei posti disponibili. I candidati selezionati saranno successivamente contattati dall’organizzazione per la definizione della scaletta della serata. I concorrenti dovranno fornire le basi musicali originali dei brani scelti.

Le esibizioni saranno valutate da una giuria di esperti e le migliori interpretazioni delle canzoni dei due artisti riceveranno in premio due biglietti per i rispettivi concerti all’Anfiteatro dell’Anima. I secondi classificati riceveranno invece una cena per due persone nei ristoranti di Manta aderenti all’iniziativa.

“Abbiamo scelto una formula semplice e accessibile – aggiunge Casale – perché desideriamo che chiunque ami queste canzoni possa partecipare. Sarà una serata dedicata alla musica e alla valorizzazione delle capacità artistiche degli appassionati”.

Il termine per le iscrizioni è il 9 agosto.

Per informazioni chiamare al seguente numero: 328-6209002 oppure scrivere a protocollo@comunemanta.it

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Manta con il supporto dell’Associazione Amici di Manta e delle aziende Multitel, Balfor, Iron Cut, Martina Design, Valvaraita Pneus, International Services Broker, Saluzzo Broker, Leonardo Web, Tipografia Graph Art, oltre ai ristoranti Le Chevalier Errant e Vecchio Camino.