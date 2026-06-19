Maturità 2026, Quintiliano al Classico e allo Scientifico lo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano

Seconda giornata di esami per gli studenti impegnati nella Maturità 2026. Dopo il tema di Italiano, questa mattina i maturandi sono tornati tra i banchi per affrontare la seconda prova scritta, diversa a seconda dell’indirizzo di studio. Si è partiti alle 8.30 in tutta Italia, ma il tempo massimo a disposizione varia a seconda del percorso di studi scelto.

Al Liceo Classico il protagonista della versione di latino è Quintiliano. Il testo assegnato ai candidati è tratto dal primo libro dell’“Institutio oratoria”, una delle opere più importanti dell’autore latino. Nel brano viene affrontato il tema del valore della musica nel percorso educativo, considerata un elemento fondamentale nella formazione del perfetto oratore. Gli studenti sono stati chiamati non solo a tradurre il testo, ma anche ad approfondirne i contenuti e il contesto culturale. Quintiliano è un autore proposto tre volte per lo scritto di Latino, l’ultima volta risale al 2013.

Al Liceo Scientifico, invece, la prova di Matematica propone due problemi tra cui scegliere. Il primo è incentrato sullo studio dell’andamento del livello dell’acqua del lago di Bracciano, attraverso strumenti e modelli matematici. In particolare, il lago è stato oggetto di prelievi nel 2016 e 2017 e utilizzato come riserva idrica di emergenza per i comuni limitrofi e per l'approvvigionamento di Roma. Nel 2017 si è deciso di interromperli, sospensione tutt'ora in atto. Ai maturandi i viene chiesto di compiere una serie di misurazioni utilizzando i dati che vengono riportati in una tabella, definendo il modello matematico che esprime l'andamento del livello delle acque del lago in funzione del tempo.

Il secondo problema è invece, uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Seguono poi una serie di domande tra queste vi è un quesito sul terremoto del Friuli del 1976. C’è anche Gli studenti devono determinare il rapporto tra le ampiezze prodotte dai due eventi sismici che si sono verificati a maggio e settembre di 50 anni nel territorio a nord di Udine. Nelle tracce di matematica della seconda prova della maturità 2026 viene citato anche Albert Einstein, con una sua dichiarazione tratta da una conferenza del 1921 'Geometrie und Erfahrung': "Nella misura in cui i teoremi della Matematica si riferiscono alla realtà, non sono certi, e nella misura in cui essi sono certi, non si riferiscono alla realtà".

Gli studenti avranno a disposizione dalle 6 alle 8 ore in base al corso di studio, tranne che per i licei musicali e coreutici dove la seconda prova si tiene in due giorni. Il secondo scritto vale 20 punti sul voto finale.