Soggiorno studio in Irlanda: lingua, autonomia e nuove scoperte

Dal 30 maggio al 6 giugno, alcuni studenti delle classi seconde e terze del Delpozzo di Cuneo hanno partecipato a un soggiorno studio presso Atlas Language School di Ennis, in Irlanda. Ospitati da famiglie locali, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di immergersi nella cultura irlandese e vivere un’autentica esperienza di scambio linguistico e culturale.

Durante la settimana, le lezioni di inglese si sono alternate ad attività ricreative e momenti di socializzazione, in un ambiente scolastico dinamico e informale che ha favorito l’apprendimento e la crescita personale. Le pause e le attività pomeridiane hanno permesso agli studenti di conoscere la realtà locale, confrontarsi con coetanei irlandesi e scoprire gli angoli più caratteristici della cittadina di Ennis.

Il programma ha incluso anche alcune visite tra le più suggestive dell’Irlanda occidentale. I partecipanti hanno ammirato le spettacolari Scogliere di Moher, affacciate sull’oceano Atlantico, e visitato Galway, vivace città ricca di storia, mercatini e pittoreschi vicoli animati da musica e colori.

Un’esperienza intensa e formativa che ha consentito ai ragazzi di migliorare le proprie competenze linguistiche, sviluppare autonomia e creare ricordi che porteranno con sé a lungo.