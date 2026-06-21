 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 21 giugno 2026, 16:37

A Marene apertura straordinaria della Chiesa Battuti neri con la mostra fotografica Circolo Imago

In occasione di "Manifesta bellezza", iniziativa di Fondazione CRC, visite e aperture sabato 27 e domenica 28 giugno con i seguenti orari per entrambe le giornate: dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19,30

Fotografia di Aimetta Flavio

Fotografia di Aimetta Flavio

La provincia di Cuneo racchiude un patrimonio complesso di beni culturali: chiese, cappelle, castelli, palazzi storici ed altro ancora che rappresentano le radici della nostra storia.

Dal 2016 la Fondazione CRC ha tracciato un percorso per preservare questo patrimonio attraverso il sostegno a interventi di restauro e conservazione ma anche di valorizzazione con il duplice obiettivo di salvaguardare la bellezza dei luoghi e di dare nuova vita agli spazi attraverso il coinvolgimento della comunità, la diffusione della conoscenza e la promozione turistica. Con il progetto  “Manifesta bellezza” promosso dalla Fondazione si effettuano aperture straordinarie di edifici: quest’anno, nel programma,  è stata inserita  la Confraternita di San Decollato e della Misericordia (Chiesa dei Battuti Neri) di Marene che aprirà le sue porte per permettere ai marenesi di  ammirare nell’interno il “Cartelame” ottocentesco raffigurante la Deposizione di Gesù e prendere parte alla visita guidata della mostra “Il Viaggio” a cura del Circolo fotografico IMAGO di Savigliano, organizzata per l’occasione.

L’associazione Amici della Biblioteca organizzatrice dell’evento ringrazia il Comune di Marene per il supporto logistico, la Regione Piemonte che ha finanziato il progetto dedicato all’invecchiamento attivo, la Comunità Evergreen, e la Fondazione CRC per il contributo ricevuto.

I volontari marenesi ringraziano inoltre i soci del Circolo Imago per aver accettato l’invito 

I giorni della mostra saranno sabato 27 e domenica 28 giugno con i seguenti orari per entrambe le giornate: dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19,30.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium