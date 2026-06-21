A Marene apertura straordinaria della Chiesa Battuti neri con la mostra fotografica Circolo Imago

La provincia di Cuneo racchiude un patrimonio complesso di beni culturali: chiese, cappelle, castelli, palazzi storici ed altro ancora che rappresentano le radici della nostra storia.

Dal 2016 la Fondazione CRC ha tracciato un percorso per preservare questo patrimonio attraverso il sostegno a interventi di restauro e conservazione ma anche di valorizzazione con il duplice obiettivo di salvaguardare la bellezza dei luoghi e di dare nuova vita agli spazi attraverso il coinvolgimento della comunità, la diffusione della conoscenza e la promozione turistica. Con il progetto “Manifesta bellezza” promosso dalla Fondazione si effettuano aperture straordinarie di edifici: quest’anno, nel programma, è stata inserita la Confraternita di San Decollato e della Misericordia (Chiesa dei Battuti Neri) di Marene che aprirà le sue porte per permettere ai marenesi di ammirare nell’interno il “Cartelame” ottocentesco raffigurante la Deposizione di Gesù e prendere parte alla visita guidata della mostra “Il Viaggio” a cura del Circolo fotografico IMAGO di Savigliano, organizzata per l’occasione.

L’associazione Amici della Biblioteca organizzatrice dell’evento ringrazia il Comune di Marene per il supporto logistico, la Regione Piemonte che ha finanziato il progetto dedicato all’invecchiamento attivo, la Comunità Evergreen, e la Fondazione CRC per il contributo ricevuto.

I volontari marenesi ringraziano inoltre i soci del Circolo Imago per aver accettato l’invito

I giorni della mostra saranno sabato 27 e domenica 28 giugno con i seguenti orari per entrambe le giornate: dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19,30.