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Attualità | 22 giugno 2026, 08:25

Bra, ultimo incontro di catechesi per adulti con i Frati cappuccini

Appuntamento mercoledì 24 giugno, alle ore 21, nei locali del Convento sulla Rocca

Bra, ultimo incontro di catechesi per adulti con i Frati cappuccini

I Frati cappuccini di Bra invitano all’ultimo appuntamento della serie di catechesi per adulti dal titolo “Voi siete sale, voi siete luce”. 

L’invito è mercoledì 24 giugno alle ore 21, presso i locali del convento di Santa Maria degli Angeli (piazza XX Settembre, 42), per seguire la via della santità secondo l'evangelista Matteo.

L’iniziativa vuole essere un momento di crescita spirituale, che potrà aiutare ognuno di noi a trovare nella propria vita quotidiana spazi di silenzio, di meditazione e di ascolto della Parola di Dio.

Silvia Gullino

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