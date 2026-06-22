"L’immissione di trote iridee femmine salva la stagione della pesca in Granda"

"Sono da sempre molto vicino al mondo della pesca e particolarmente sensibile alle sue attività a favore dell'ecosistema, della sensibilità ambientale trasmessa anche ai più giovani, alla capacità dei pescatori di essere attente sentinelle del territorio. Per questo sono estremamente soddisfatto del risultato raggiunto in questi giorni sulla possibilità di immettere le trote iridee femmine. Una decisione che tutto il comparto attendeva da tempo".

Il vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte Franco Graglia, esprime la sua soddisfazione per il decreto ministeriale che autorizza ad immettere esemplari monosesso in corsi d'acqua chiusi o delimitati della nostra provincia.

"Ringrazio tutti - conclude il vicepresidente Graglia - per il confronto e la collaborazione che ha portato a raggiungere questo importante risultato per il bene dei pescatori".