Un lunedì di fuoco per Fondazione CrC, tra Consiglio generale e Consiglio comunale a Cuneo

Sarà il giorno più lungo per Mauro Gola, da quando a fine maggio 2024 è stato eletto presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

La discussa scelta di entrare nell’azionariato del quotidiano La Stampa (a seguito del cambio di proprietà del quotidiano torinese) e la questione del cosiddetto “addendum”, specie in riferimento all’allungamento del termine del mandato per gli amministratori (presidente compreso), saranno i temi caldi del Consiglio generale della Fondazione CrC convocato per oggi, lunedì 22 giugno, alle 14,30.

Poche ore più tardi sarà ancora la Fondazione CrC a tenere banco in Consiglio comunale a Cuneo, dove sono state presentate due interrogazioni al riguardo.

In verità, nell’ordine del giorno che Gola ha inviato ai consiglieri non si fa cenno esplicito alla partecipazione azionaria del quotidiano La Stampa.

È verosimile che il tema, già oggetto di un animato confronto una decina di giorni fa nel corso di una precedente riunione, sia ricompreso alla voce “comunicazioni istituzionali” .

Risulta invece formalmente all’odg la questione dell’”addendum” sulla scorta del protocollo d’intesa Acri-Mef, che comporta rilevanti modifiche statutarie.

Sul tema, nei mesi passati, le amministrazioni comunali di Cuneo, Alba, Mondovì e Bra avevano manifestato le loro perplessità, che, detto in soldoni, esprimevano contrarietà all’estensione dei mandati.

Voci autorevoli riferiscono che, sempre dai sindaci delle quattro città, stakeholder istituzionali di primo piano, possa giungere un documento il cui contenuto, per galateo istituzionale, non è stato però reso noto in anticipo.

Un tema – come si ricorderà – che è stato oggetto di un serrato dibattito politico che ha coinvolto nelle passate settimane forze politiche sia di sinistra, che di destra andando da Alleanza Verdi Sinistra a Fratelli d’Italia.

Se i primi – dopo le sollecitazioni arrivate dal movimento “Vivere la Costituzione - hanno presentato un’interrogazione al Mef, tramite il deputato piemontese Marco Grimaldi, la federazione provinciale di FdI ha preso una dura presa di posizione in merito ad una vicenda, di cui a tutt’oggi nulla si è saputo ufficialmente.

Indubbiamente ha contribuito a scatenare le polemiche la mancata comunicazione, interpretata da molti come assenza di trasparenza.

La nomina poi nel nuovo cda de La Stampa di Federico Borgna, ex sindaco di Cuneo, già presidente della Provincia e di Giuliana Cirio, direttrice di Confindustria Cuneo tra i candidati in predicato per assumere la direzione generale della Fondazione, ruolo lasciato libero da Roberto Giordana, ha alimentato ulteriori interrogativi.

Sempre all’ordine del giorno, risulta anche la proposta di aumento di capitale de “La Gemma Venture Srl”, la società interamente partecipata dalla Fondazione presieduta da Enrico Collidà.

Il confronto si annuncia serrato perché gli stessi consiglieri – a quanto risulta – non erano stati resi edotti della scelta.

Il milione e mezzo di euro stanziato è da considerarsi un investimento o un’erogazione liberale a sostegno dell’informazione del territorio?

Questi sono i punti da cui partirà la discussione di un Consiglio generale che si annuncia in sintonia con la canicola di questi giorni.

Non avrà nemmeno il tempo di concludersi la riunione a Palazzo Viale che alle 17, si aprirà in una sede non lontana, il municipio, la seduta del Consiglio comunale di Cuneo, che si annuncia anche questa “calda”.

Tra le interrogazioni, due – presentate dai consiglieri Giancarlo Boselli e Ugo Sturlese – hanno per oggetto le scelte della Fondazione CrC.