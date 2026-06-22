Cronometro tricolore da Vicoforte a Barolo: giovedì 25 giugno modifiche alla viabilità sulle strade provinciali

arà una giornata di grande ciclismo quella di giovedì 25 giugno 2026, quando il territorio provinciale ospiterà il Campionato italiano a cronometro individuale categoria Elite uomini, con partenza da Vicoforte e arrivo a Barolo.

La competizione si svilupperà su un tracciato di circa 40 chilometri che attraverserà numerosi centri della provincia, toccando in sequenza Vicoforte, Briaglia, Mondovì, Bastia Mondovì, Carrù, Clavesana, Farigliano, Dogliani, Monchiero, Monforte d’Alba, Novello e Barolo.

Per consentire lo svolgimento della gara in condizioni di sicurezza, sarà disposta la sospensione temporanea della circolazione lungo l’intero percorso indicativamente nella fascia oraria compresa tra le 12 e le 17, con chiusure progressive al traffico.

Il percorso prenderà il via da piazza Carlo Emanuele I a Vicoforte per proseguire lungo la sp 36 in direzione Briaglia e Mondovì, quindi sulla sp 313 verso Bastia Mondovì. Da qui si innesterà sulla sp 12 fondovalle Tanaro in direzione Alba, proseguendo poi sulla sp 59 e nuovamente sulla sp 12. Il tracciato devierà quindi verso Farigliano lungo la sp 9, raggiungerà Dogliani attraverso la sp 661, attraverserà Monchiero lungo la sp 57 e, nel tratto conclusivo, si svilupperà sulla sp 163 fino all’arrivo nel centro di Barolo.

Le principali arterie interessate dalle chiusure saranno dunque la sp 36, la sp 313, la sp 12 (fondovalle Tanaro), la sp 59, la sp 9, la sp 661, la sp 57 e la sp 163. La sospensione della circolazione comporterà inevitabili ripercussioni sulla viabilità ordinaria, con disagi particolarmente rilevanti per il traffico pesante e per i collegamenti tra i comuni attraversati dalla corsa.

Si invita pertanto la cittadinanza a pianificare con anticipo gli spostamenti, a privilegiare itinerari alternativi e ad attenersi alla segnaletica temporanea e alle indicazioni del personale di servizio. Nei centri abitati attraversati potranno inoltre essere istituiti divieti di sosta con rimozione forzata per garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza.

Le finestre temporali di chiusura e riapertura restano comunque indicative: gli orari potranno infatti subire variazioni anche all’ultimo momento, in base alle esigenze organizzative e di sicurezza della corsa.



