Scuole primarie aperte a fine agosto: la proposta di Confartigianato Imprese Cuneo per “alleggerire” famiglie e imprese nella gestione dei figli [VIDEO]

Confartigianato Imprese Cuneo nelle settimane scorse ha lanciato alla Regione Piemonte e alle Province piemontesi la proposta di avviare un progetto pilota regionale per l’apertura anticipata delle scuole primarie a fine agosto con finalità educative, sportive, culturali e laboratoriali. Seguendo la falsariga dei modelli attivati di recente in Emilia Romagna, Confartigianato Cuneo ha deciso di inviare a Regione e Province piemontesi una lettera ufficiale, nella quale vengono spiegate le motivazioni che supportano una riflessione maturata da tempo all’interno dell’Associazione per offrire una risposta strutturale alle esigenze delle famiglie e del sistema produttivo locale.

La progressiva frammentazione delle reti familiari di supporto e l’aumento dell’occupazione femminile e dei nuclei con entrambi i genitori lavoratori rendono sempre più complessa la gestione dei figli nei lunghi mesi di chiusura estiva delle scuole. Sulla problematica, Confartigianato Cuneo ha lanciato anche una raccolta firme che sta ottenendo un significativo riscontro di adesioni.

I dettagli nell’intervista alla presidente di Confartigianato Imprese Cuneo Daniela Balestra.