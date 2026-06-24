Alla Caserma Dalla Chiesa di Fossano la festa dell’Arma del 32° Reggimento Genio Guastatori [FOTO E VIDEO]

Si è svolta stamattina, mercoledì 24 giugno, alla Caserma “Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa” di via Centallo, 4 a Fossano la consueta “Festa dell'Arma”, con protagonista il 32° Genio Guastatori della Brigata Alpina Taurinense.

Una cerimonia che non si è smentita, accogliendo come ogni anno i favori in generale del pubblico, tra cui un forte numero di rappresentanze civili e militari fossanesi, ma anche provinciali, regionali e nazionali. La Festa è stata celebrata in concomitanza con l’anniversario dell’Arma del Genio, che celebra la Battaglia del Solstizio del giugno 1918, per respingere gli attacchi dell’impero austro- ungarico tra il Piave e il Monte Grappa, identificata come uno degli episodi più significativi della Prima Guerra Mondiale, in cui i genieri si distinsero per il contributo fornito alle operazioni sul fronte.

A guidare ovviamente la giornata il comandante Silvestro Cittadino, accompagnato poi dal sindaco Dario Tallone nel rituale della deposizione della corona d’alloro di fronte al monumento dei Caduti. Non è nemmeno mancato il momento di visita dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti tecnologici di ultima generazione in dotazione all’Arma del Genio.

L’occasione è stata anche propizia per consegnare la coppa ai vincitori del memorial di calcetto in onore dei caduti del Genio Guastatori, alla presenza della sindaca del Comune in cui si è giocato, Benna, nel Bilellese, Cristina Sitzia.

Quest’anno ricorre inoltre il decennale in cui il Genio ha trovato sede da Torino all’attuale fossanese. “Un traguardo accolto in una struttura molto grande e adatta alle nostre necessità. – ha ammesso il comandante Cittadino - con tanti mezzi di grandi dimensioni da movimentare e con aree ampie per potersi addestrare e organizzare al meglio le attività. Il Fossanese ci ha accolti e ci ha fatto sentire parte di una famiglia, con un bilancio positivo per il personale, per la Caserma e per la cittadinanza”.

La giornata si è chiusa con un rinfresco offerto a tutti i partecipanti.