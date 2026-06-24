Ceva, modifiche alla viabilità a fronte per i Campionati italiani di ciclismo su strada

Si segnala che, a fronte del passaggio in Ceva dei Campionati italiani di ciclismo su strada, sono istituiti i seguenti divieti di sosta e circolazione sul territorio comunale:

divieto di sosta con il provvedimento della rimozione forzata in via Matteotti, via Umberto I, via Moretti e via Pallavicino il giorno sabato 27/06/2026 dalle ore 11 alle ore 15 e comunque fino a termine evento;

divieto di transito in via Pallavicino il giorno sabato 27/06/2026 dalle ore 12 alle ore 15 e comunque fino a termine evento.

Il campionato arriverà da Sale delle Langhe, passerà davanti all’ex Grancasa, girerà a destra scendendo in via Aldo Moro, quindi passerà in corso Garibaldi, attraverserà le rotatorie delle Torrette e andrà in direzione Lesegno. L’orario stimato di passaggio sarà tra le 12.45 e le 14.15.

I provvedimenti di modifiche alla viabilità potranno essere integrati a seguito dell’emissione dell’ordinanza della Prefettura.