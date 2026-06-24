A Beppe Ghisolfi il premio "Aldo Mano”

Il Banchiere scrittore, sabato mattina presso il salone degli onori del Castello di Racconigi, sarà insignito del riconoscimento, giunto alla terza edizione, dedicato al compianto Collega giornalista della Città sabauda cuneese scomparso nel 2023 all'età di 82 anni. La dichiarazione del Sindaco Valerio Oderda

Il Premiò viene assegnato da una giuria d'onore formata dal circolo racconigese del Lions Club con il patrocinio della civica Amministrazione comunale e del Sindaco Valerio Oderda che dichiara: "Siamo molto lieti di avere decretato il conferimento della terza edizione del riconoscimento, in memoria di Aldo Mano, al Professor Beppe Ghisolfi, in quanto il percorso poliedrico di quest'ultimo, valorizzato da un respiro globale, fa di questa personalità l'ideale continuatore della tradizione del giornalismo locale di cui Aldo era interprete. Un giornalismo che era ed è informazione, amore verso il proprio territorio, microfono delle eccellenze, costruttiva sottolineatura dei problemi. Invito pertanto la cittadinanza a partecipare alla cerimonia".

Il programma dell'evento si caratterizza per essere molto articolato: si comincerà infatti alle ore 10 del mattino con una serie di testimonianze a ricordo di Aldo Mano come persona e come "penna narrante", con gli interventi dello stesso Sindaco Oderda, di Guido Martini del settimanale "Saviglianese" e di Riccardo Gandiglio dell'ufficio stampa del Comune.

Alle ore 11, si celebrerà il momento centrale della giornata con l'assegnazione del Premio al Professor Ghisolfi, e il messaggio di ringraziamento di quest'ultimo - con aneddoti dedicati all'amico e collega Aldo - alla cittadinanza, alle autorità presenti e al Presidente del Lions di Racconigi Giacomino Beltrando.

