Attività estive, il Comune di Saluzzo stanzia 31mila euro a favore dei minori con disabilità

Oltre 31 mila euro.

Li ha messi a disposizione il Comune di Saluzzo per l’assistenza di ragazze e ragazzi con disabilità residenti in città, per consentire la loro partecipazione alle attività dei centri estivi (Estate ragazzi) operativi in queste settimane e convenzionati con il municipio.

Lo stanziamento permette 2130 ore di assistenza a favore dei 21 utenti.

“L’obiettivo – dice l’assessora al Sociale Fiammetta Rosso – è garantire a tutti, ragazzi e ragazze, il diritto al divertimento, alla socializzazione e all'inclusione, anche durante i mesi estivi. Per questo come Comune di Saluzzo abbiamo attivato una serie di misure mirate a sostenere i minori con disabilità all'interno dei centri estivi del territorio”.

Per la giunta del sindaco Franco Demaria si tratta di misure per le politiche di inclusione sociale. “L’Ufficio Servizi scolastici del Comune – prosegue Rosso - ha elaborato singoli progetti personalizzati appositamente per l'inserimento dei 21 minori nei centri estivi che hanno fatto richiesta entro aprile e in possesso dei requisiti”.

“Questa iniziativa – aggiunge l’assessora – si inserisce pienamente all’interno della nuova normativa che introduce il "progetto di vita" per garantire l'autonomia, l'inclusione e l'integrazione tra i servizi sanitari e socio-assistenziali a favore di ragazze e ragazzi con disabilità e delle loro famiglie, potenziando la misura introdotta due anni fa e ampliando il bacino di destinatari".

Oltre a finanziare, con 31 mila euro appunto, l’assistenza per persone con disabilità, il Comune continua nel sostegno economico per le attività estive per le famiglie in possesso dei requisiti con i voucher per le Estate ragazzi. Per il 2026 la giunta ha messo a disposizione oltre 32 mila euro, soldi che hanno contribuito a pagare i centri estivi per ragazze e ragazzi, dai 3 ai 13 anni.

Il totale della spesa per il divertimento “post scuola” per i minorenni residenti in città è di 63 mila euro.