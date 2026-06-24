Fossano: al Castello degli Acaja il professor Giampaolo Azzoni e il ministro Valditara (in remoto) per la presentazione del volume “Manifesto per l’Occidente. I valori universali della nostra cultura”

Lunedì 29 giugno alle ore 18.30, nella Sala Barbero del Castello degli Acaja di Fossano, sarà presentato il volume “Manifesto per l’Occidente. I valori universali della nostra cultura”, curato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e da Giampaolo Azzoni.

Il professor Azzoni, ordinario di Filosofia del Diritto presso l’Università di Pavia, illustrerà i contenuti dell’opera e accompagnerà il pubblico nell’approfondimento dei temi affrontati nel libro, offrendo spunti di riflessione sui principi fondanti della cultura occidentale e sul loro significato nel mondo contemporaneo.

Dopo i saluti istituzionali delle autorità locali interverrà inoltre il professor Mario Comba, ordinario di Diritto Pubblico Comparato all’Università di Torino, che dialogherà con il giornalista Walter Lamberti, direttore del settimanale La Fedeltà.

Nel corso dell’incontro è inoltre previsto un videocollegamento con il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, curatore del volume insieme a Giampaolo Azzoni, che porterà il proprio contributo sui temi affrontati nel libro e sull’attualità dei valori fondanti della cultura occidentale nel dibattito educativo e civile contemporaneo.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Culturale Arturo Toscanini, presieduta da Ivan e Natascia Chiarlo, si inserisce nel percorso di incontri e approfondimenti promosso dall’associazione per favorire il confronto culturale e la partecipazione della cittadinanza su temi di rilevanza civile, storica e sociale. L’evento gode del patrocinio del Comune di Fossano.

“Con questo incontro – dichiarano Natascia e Ivan Chiarlo – vogliamo offrire alla comunità fossanese un’importante occasione di approfondimento e dialogo su questioni che riguardano le radici culturali dell’Europa e dell’Occidente. La presenza del professor Giampaolo Azzoni e il videocollegamento con il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, curatori dell’opera, rappresentano un’opportunità di particolare rilievo per approfondire i temi proposti dal volume. Crediamo che la conoscenza, il confronto e la riflessione siano strumenti fondamentali per comprendere il presente e affrontare con maggiore consapevolezza le sfide del futuro”.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Al termine della presentazione sarà offerto un buffet conviviale ai partecipanti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 347/ 80 72 022