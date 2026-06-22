Saluzzo, da "Prodotti in fuga" l’esperienza dello shopping "A occhi chiusi" con borsa a sorpresa

Il negozio “Prodotti in fuga”, Abbigliamento vintage & 2nd hand, accessori e vestiti da riciclo creativo, annuncia il lancio di un evento unico nel suo genere che si terrà giovedì 25 giugno dalle 15 alle 19, in via Maghelona 16. Un appuntamento pensato per trasformare il classico momento dello shopping in un’esperienza sensoriale e comunitaria: "A occhi chiusi".

L’iniziativa del punto vendita nato 2 anni fa, dove arrivano prodotti in fuda dall’armadio, dal cassonetto, dal carcere e che "non è solo una bottega sociale, ma un piccolo spazio di comunità, riciclo e di economia circolare, oltre ad essere un laboratorio di trasformazione per persone, indumenti e cose, nasce con l'obiettivo di rendere il negozio uno spazio ancora più vivo, promuovendo il valore della relazione e della partecipazione. Il format invita i clienti a lasciarsi guidare dalla curiosità e dalla musica, in un pomeriggio dove l’imprevisto diventa protagonista".

Al centro dell’esperienza c’è la speciale "borsa a sorpresa". A fronte di un contributo di 5 euro ogni cliente potrà ricevere un outfit personalizzato, accuratamente selezionato dallo staff del negozio. Un modo originale per scoprire nuovi stili e lasciarsi consigliare, affidandosi alla competenza e alla visione del team di Prodotti in fuga.

"Shopping e musica condivisa "A occhi chiusi " non è solo acquisto, ma partecipazione attiva. Durante l’evento, i clienti diventano i curatori della colonna sonora del negozio: sarà infatti possibile scegliere una canzone da aggiungere alla playlist condivisa, creando un’atmosfera collettiva che renda il tempo trascorso in negozio un momento di condivisione autentica.

L'invito è aperto a tutti coloro che desiderano trascorrere un pomeriggio diverso dal solito, all'insegna dello stile e della socialità, in un negozio più vivo del solito, con una esperienzaa leggera e partecipata.

"Vi aspettiamo per scoprire, insieme, cosa abbiamo preparato per voi".