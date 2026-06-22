Rifreddo, “Margherito, c’è tempo per tornare a casa”: tutto pronto per lo spettacolo della compagnia "Mulino ad Arte"

Tutto pronto per l'evento “Margherito, c’è tempo per tornare a casa” della compagnia Mulino ad Arte, a Rifreddo, presso il Monastero della Stella alle ore 21 il 26 giugno.

Il racconto poetico e intenso di Margherita — “Margherito” in lingua occitana — donna vissuta in una piccola borgata della Valle Grana, lontana dal rumore del progresso e dalla frenesia del mondo contemporaneo. Una figura semplice e straordinaria insieme, capace di trasformare la solitudine in uno spazio di incontro: intorno a lei si raccoglievano persone attratte dalla sua saggezza popolare, dalle poesie, dai canti e dai racconti di una vita essenziale, povera di cose ma ricca di tempo, ascolto e serenità.

Senza mai definirsi tale, Margherita incarnava un modello di esistenza profondamente sostenibile: viveva con poco, in armonia con la natura, seguendo il ritmo lento delle stagioni, dei campi e degli animali. Scriveva, cantava, custodiva memorie antiche. I boschi e le montagne risuonavano della sua voce, mentre il cielo e le stelle diventavano mappe intime di un sapere tramandato oralmente per generazioni. Ultima depositaria dei nomi antichi delle costellazioni alpine, Margherita rappresenta oggi la memoria di un mondo contadino e montano ormai scomparso, ma ancora capace di parlarci con forza. Una figura archetipica e universale che invita il pubblico a interrogarsi sul valore del tempo, del silenzio e della semplicità in una società che corre sempre più veloce.

In scena, la narrazione di Daniele Ronco si intreccia con la musica dal vivo del fisarmonicista Mauro Borra, le cui sonorità evocative accompagnano il racconto, amplificandone la dimensione poetica, popolare e profondamente emotiva.

Uno spettacolo delicato e profondamente evocativo, presentato in anteprima regionale in Lombardia, che intreccia teatro, memoria e musica restituendo al pubblico il ritratto di una donna fuori dal tempo e sorprendentemente vicina al nostro presente.

Grazie all’intensità e alla delicatezza della performance, Ronco è stato premiato come Miglior Attore alla 42ª edizione del Premio Teatrale Nazionale di Leonforte.

L'evento sarà gratuito per il pubblico e farà parte della rassegna di "Teatro a Pedali festival", l’unico festival teatrale alimentato dalla pedalata del pubblico.

Il Festival continua a crescere e a consolidare la propria rete culturale, confermandosi come un’esperienza coinvolgente, inclusiva e innovativa, capace di connettere territori lontani e comunità diverse attraverso un gesto semplice, ma potente: pedalare insieme.

Il pubblico alimenta gli spettacoli pedalando su biciclette collegate a un sistema di cogenerazione elettrica, trasformando ogni evento in un’esperienza partecipativa ed ecosostenibile. In sostanza gli spettatori contribuiscono concretamente all’alimentazione di luci e audio, trasformando il movimento in energia reale. Un display permette di visualizzare la quantità di energia prodotta, rendendo visibile il contributo di ciascuno e a fine serata si può conoscere il totale dell’energia generata insieme.