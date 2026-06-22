Grave incidente sulla Provinciale 161 a Falicetto: soccorsi al lavoro, strada chiusa

Grave incidente a Falicetto, sulla Provinciale 161 in direzione di Saluzzo, dove si sono scontrati una vettura e un furgone.
La strada è stata chiusa all'altezza della rotonda per Manta, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a stabilire la dinamica del sinistro.
Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso per il trasporto di un ferito all'ospedale di Cuneo. Si tratta di un uomo di circa sessant'anni, classificato con codice rosso ma non in pericolo di vita. L'uomo è stato portato all'ospedale Santa Croce di Cuneo.
Un secondo ferito, anche lui di circa 60 anni, è stato invece trasferito al nosocomio di Saluzzo in codice giallo.
Sul posto stanno operando, oltre ai sanitari, anche i vigili del fuoco di Saluzzo e i carabinieri della stazione di Verzuolo.