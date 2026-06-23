Allerta gialla sul Piemonte: domani previsti temporali anche di forte intensità

L’unica, parziale buona notizia è quella che riguarda il temporaneo allentamento della morsa del caldo.

Arpa Piemonte lo prevede per la nostra provincia nella giornata di domani, mercoledì 24 giugno, quando la temperatura massima percepita attesa in Granda passerà dai 36 °C di oggi a 32 °C.

Il calo comporterà una giornata di declassamento al livello 2 (moderato) della scala di disagio bioclimatico previsto dal Bollettino Ondate di Calore emesso dalla stessa Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, in un Piemonte destinato a tornare interamente rosso già nella giornata successiva, giovedì 25, quando la notizia positiva per il Cuneese sarà il calo delle temperature minime, da 23 a 21 °C.

Nel frattempo ci sarà però da preoccuparsi per i temporali, il cui verificarsi sulla nostra regione ha convinto Arpa a diffondere per domani un’allerta gialla che interesserà tutto il Piemonte. "Oggi pomeriggio – è la previsione diffusa col bollettino di emesso alle ore 12.14 – sono previsti rovesci e temporali localmente moderati o forti su zone montane e pedemontane, in possibile sconfinamento sulle pianure. Domani l'instabilità sarà più marcata e diffusa con temporali anche di forte intensità, a partire dai rilievi, in estensione alle pianure, associati a fulminazioni, grandinate e raffiche di vento".