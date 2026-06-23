Blatte in centro a Cuneo, il Comune rassicura: "Interventi mirati, efficaci e programmati in sinergia con i privati"

“L’Amministrazione è presente e gli interventi sono in corso. Invitiamo i cittadini a continuare a segnalare nella maniera più circostanziata possibile e, soprattutto, a verificare che i propri condomini abbiano effettuato la regolare pulizia dei pozzetti privati, causa principale della fuoriuscita degli insetti. Solo lavorando insieme, pubblico e privato, si ottengono risultati concreti, senza bisogno di scivolare in sterili allarmismi. L’Ufficio competente è a completa disposizione per raccogliere le richieste e coordinare i prossimi passaggi con le ditte specializzate”.

Così il Comune di Cuneo insieme all’assessora competente Cristina Clerico rassicurano in merito alla problematica relativa alla proliferazione di blatte sollevata nei giorni scorsi dal comitato di quartiere del Centro storico e denunciata ieri dal nostro giornale (leggi qui).

"L’ondata di calore eccezionale delle ultime settimane – si legge nella precisazione diffusa da Palazzo Civico – ha indubbiamente accelerato i cicli biologici di molti insetti, un fenomeno naturale e prevedibile che il Comune sta gestendo con una strategia precisa, e non 'a toppa'. Come desumibile dagli stessi atti pubblici citati nell’articolo, l’azione del Comune non è affatto improvvisata, ma segue linee guida consolidate e normativamente corrette".

Sempre secondo il Municipio queste si muoverebbero "su tre direttrici complementari".

Il primo fronte è quello di "interventi mirati sul suolo pubblico": "Non esiste – si spiega – un 'calendario fisso' stradale per le blatte (a differenza delle zanzare) per un motivo tecnico ben preciso: la deblattizzazione a tappeto e indiscriminata dei tombini è inutile, oltre che dannosa per l’ambiente. Si interviene in modo chirurgico là dove si registra il fenomeno. Gli uffici comunali e le ditte incaricate stanno monitorando e trattando i punti critici proprio grazie al sistema di segnalazione, che è uno strumento di cittadinanza attiva fondamentale, non un sintomo di inefficienza. Ad oggi le segnalazioni che hanno raggiunto l’ufficio competente non arrivano alla decina".

Quindi – secondo fronte – la collaborazione con Acda: "Le segnalazioni che con chiarezza identificano la provenienza delle blatte dalla rete fognaria vengono segnalate all’azienda competente, che interviene con puntualità".

Infine la collaborazione con i privati: "È bene ricordare che molti pozzetti in cui le blatte nidificano si trovano all’interno di proprietà private (cortili, condomini, scarichi interni). Per legge, il Comune non può spendere soldi pubblici per intervenire in aree private che sono di competenza dei privati. Per questo motivo, l’Amministrazione impone agli amministratori di condominio e ai proprietari di programmare almeno due interventi tra maggio e settembre".

"Definire la macchina comunale 'inseguitrice del problema' – si rileva ancora dal Municipio – significa non comprendere come funziona la disinfestazione urbana moderna. La collaborazione tra cittadini e Comune, tramite le segnalazioni all’Ufficio Igiene e Sanità Pubblica (in capo alla Polizia Locale e non all’Ambiente), è la prassi standard in tutte le città d’Italia: permette di mappare in tempo reale le criticità e intervenire dove serve, ottimizzando le risorse pubbliche ed evitando di disperdere inutilmente veleni nell’ambiente".

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"Ben venga la precisazione, di cui prendiamo atto rimarcando però che le foto delle blatte sono reali e che gli "avvistamenti" denunciati alla redazione sono stati diversi. Da noi contattato nella mattinata di ieri, l’Ufficio Ambiente del Comune riferiva invece che "ad oggi non sono previsti interventi e che gli stessi verranno effettuati solo su segnalazione dei cittadini'. Questo anche a fronte della decina di segnalazioni di cui la stessa Amministrazione conferma l’avvenuta ricezione. Ben venga quindi apprendere che l'ente provvederà a raccogliere le istanze dei cittadini nelle vie pubbliche di sua competenza - per quanto ci risulta anche i quartieri periferici non sono esenti dal fenomeno – per garantire che decoro e igiene urbana non vengano meno". (Angela Panzera)