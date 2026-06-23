Voucher scuola Piemonte, la Regione apre i bandi: dal 25 giugno via alle domande

25 giugno. E' questa la data che devono segnare sul calendario i genitori dei bimbi piemontesi: da giovedì, fino al 16 luglio, sarà infatti possibile partecipare ai due bandi per assegnare i voucher scuola. Nel dettaglio il bonus A è destinato a sostenere le spese di iscrizione e frequenza nelle scuole paritarie dalle elementari fino alla superiori, mentre con quello B sarà possibile acquistare i libri di testo, quaderni, astucci ed altro materiale didattico, oltre a pagare i trasporti.

Cameroni: "Celerità nell'aprire i bandi"

I voucher saranno disponibili in tempo utile sugli smartphone degli utenti in un’app dedicata e dovranno essere spesi entro e non oltre il 31 marzo 2027, negli esercizi commerciali convenzionati (l’elenco sarà pubblicato sulla piattaforma PiemonteTu). Dopo l'approvazione giovedì scorso del provvedimento in Consiglio Regionale, il 25 giugno si passa alla fase pratica. Abbiamo scelto la scelto, ha spiegato l'assessore regionale all'Istruzione Daniela Cameroni, la strada della celerità "nell’aprire i bandi per consentire alle famiglie di programmare le spese dell’anno scolastico".

"Abbiamo aggiornato criteri e soglie per ampliare le opportunità e raggiungere un numero sempre maggiore di beneficiari, perché crediamo che il merito debba poter camminare sulle gambe delle opportunità. Vogliamo sostenere le famiglie per rafforzare un diritto allo studio che in Piemonte continui a tradursi in investimenti e risultati tangibili". ha concluso.

Come si presenta domanda

Le domande devono essere presentate esclusivamente on line tramite un applicativo dedicato sul sito della Regione Piemonte alla pagina https://www.piemontetu.it/

Si accede tramite Carta di identità elettronica o tessera sanitaria o credenziali SPID. Alcuni Comuni piemontesi mettono a disposizione un servizio di assistenza per la presentazione della domanda. L’elenco è pubblicato sul sito web della Regione, nella pagina dedicata al voucher scuola 2026-2027: clicca qui. L'assistenza generale è fornita anche dal numero verde della Regione 800 333 444.

No ordine cronologico

Non sarà decisiva la data in cui si presenta la domanda, poiché i voucher sono assegnati sulla base di graduatorie stilate sulla situazione reddituale della famiglia dello studente. Non conterà quindi l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ma la graduatoria sarà ordinata esclusivamente in base all'ISEE a partire da quello più basso.

I voucher

Il Voucher A, destinato a sostenere le spese di iscrizione e frequenza nelle scuole paritarie dalla primaria alla superiore , potrà essere richiesto dai nuclei familiari con ISEE fino a 30 mila euro, in linea con quanto previsto a livello nazionale. Gli importi varieranno in base alla fascia reddituale e all’ordine scolastico, a partire da 1.400 euro per la scuola primaria, arrivando fino a 2.150 euro per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con ISEE minore o uguale a 10 mila euro. E’ prevista una maggiorazione del 50% per gli studenti con disabilità certificata.

Aggiornati i criteri anche per assegnare il Voucher B, dedicato a libri di testo, trasporti, materiale didattico e attività integrative, rivolto agli studenti delle scuole statali, paritarie e dei percorsi di formazione professionale. In questo caso il limite ISEE viene allineato ai parametri nazionali previsti per la borsa di studio statale “IoStudio”, con importi che potranno arrivare fino a 500 euro. Per poter accedere a questo tipo di voucher l’attestazione ISEE non deve superare i 15.748,78 euro. Anche per questa misura è prevista una maggiorazione del 50% per gli studenti con disabilità certificata.

Voucher A – Iscrizione e frequenza

Destinatari: famiglie con figli iscritti a scuole paritarie primarie e secondarie del Piemonte.

Nuova soglia ISEE: fino a 30.000 euro.

Fascia ISEE Primaria Secondaria I grado Secondaria II grado 0 – 10.000 € 1.400 € 1.650 € 2.150 € 10.000,01 – 20.000 € 1.050 € 1.200 € 1.600 € 20.000,01 – 30.000 € 950 € 1.000 € 1.200 €

L’importo del voucher è elevato del 50% per gli studenti in possesso di certificazione di disabilità.

Voucher B – Libri, trasporti, attività formative

Destinatari: studenti di scuole statali e paritarie e di corsi di formazione professionale.

Sono comprese le spese per l’acquisto di libri di testo, vocabolari, materiali che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli allievi con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento o esigenze educative speciali; per materiale didattico di abituale consumo e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione (pc, tablet, lettori e-book, stampanti), software, supporti per archiviazione dati; calcolatrici; materiale per disegno tecnico e artistico; strumenti di protezione individuale per attività di laboratorio; strumenti musicali.

Fascia ISEE Primaria Secondaria I grado Secondaria II grado 0 – 4.000 € 150 € 300 € 500 € 4.000,01 – 9.000 € 100 € 200 € 300 € 9.000,01 – 15.748,78 € 50 € 100 € 200 €

L’importo del voucher è elevato del 50% per gli studenti in possesso di certificazione di disabilità.