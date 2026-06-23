Dogliani dà l’addio a Maria Astegiano, storica colonna della cantina Chionetti

E’ stata la stessa cantina, tra le più note note del centro doglianese, a dare notizia della scomparsa della sua "storica colonna".

"Maria Astegiano si è spenta oggi (ieri, ndr) nella sua casa, circondata dall’affetto della sua famiglia", dà conto l’azienda vitivinicola dalle sue pagine social.

Nata nel 1954, si sposò con Andrea Chionetti. Dalla loro unione nacquero Elena e Nicola, quest’ultimo futuro sindaco del paese negli anni compresi tra il 2009 e il 2014, ad appena 23 anni.

Nel 1988 l’incidente stradale che cosò la vita al marito e alla figlia. Nel 1999 la decisione di lasciare il suo impiego in banca per raggiungere in azienda il suocero Quinto, poi scomparso a 91 anni nel settembre 2016 ( qui il ricordo di Carlin Petrini).

"Contribuisce con esemplare dedizione alla conduzione della cantina, preparando il terreno alla successione di suo figlio Nicola e, successivamente, della figlia Martina, avuta in seconde nozze", si ricorda ancora richiamando il matrimonio con Viljem Smotlak, che "l’ha accompagnata fino alla fine con amore e devozione, dopo aver affrontato con dignità una lunga malattia".

Questa sera, martedì 23, alle ore 20.30 è prevista la recita del rosario nella chiesa dei Santi Quirico e Paolo di Dogliani.

I funerali saranno celebrati mercoledì 24 alle ore 10 nella stessa parrocchiale.