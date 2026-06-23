Marwane, Rödja e Narconauta accedono alla finale del Contest Y

Si è conclusa il 21 giugno la seconda serata di selezioni del Contest Y 2026, il concorso pensato per dare un palco e un'opportunità di crescita agli artisti emergenti.

Lo spettacolo è stato ospitato dalla rassegna R.estate al Parco Porporati di Grugliasco e ha visto trionfare Marwane per la categoria pop, Rödja per il rock e Narconauta per la sezione rap/trap.

Rivedremo i tre vincitori alla finale del 22 luglio - che si terrà alle ore 21 in Piazza Santa Maria Maggiore a Mondovì - dove incontreranno i vincitori delle selezioni di Genova e Mondovì.

A Grugliasco in giuria tre nomi d’eccezione: Mastafive (produttore, dj, autore e autore di format audio/televisivi), Tony De Gruttola (chitarrista, arrangiatore e produttore musicale) e Vheno (artista monregalese).

La tappa torinese è stata anche l’occasione per celebrare la Festa della Musica dando spazio e visibilità ad artisti emergenti di ogni età e genere musicale. Sul palco, oltre ai tre vincitori, si sono esibiti anche i Milkwood, The Notes’n’roll, Alessandro Bensi, Alma, Nem e i Pikete.

Dopo la tappa torinese, il concorso farà ritorno a Mondovì, inserendosi nel contesto dei Doi Pass, storica manifestazione che da trent’anni impreziosisce l’estate monregalese con appuntamenti di musica, danza, teatro, mostre, laboratori creativi e momenti di riflessione e aggregazione giovanile. Le selezioni si terranno nei primi quattro mercoledì di luglio, sempre alle ore 21.

Ci rivediamo quindi il 1° luglio in Piazza Santa Maria Maggiore a Mondovì per un’intera serata dedicata al genere pop. Oltre ai concorrenti in gara, ad aprire lo show ci sarà Devalle, vincitore del Contest Y 2025.