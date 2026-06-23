"STARDUST – Polvere di Stelle": a Boves un viaggio tra danza, emozione e consapevolezza

Venerdì 26 giugno alle ore 20.30, presso la Sala Polivalente di Boves, andrà in scena "Stardust – Polvere di Stelle", uno spettacolo di danza che intreccia linguaggi contemporanei, modern, jazz e hip hop in un racconto intenso e coinvolgente sulla natura umana e sul legame profondo che unisce ogni individuo all'universo.

Ideato e coreografato da Sara Armando, ballerina e professionista poliedrica di origini cuneesi, lo spettacolo accompagna il pubblico in un viaggio simbolico che prende avvio dalle origini della vita. "Siamo polvere di stelle" è il concetto da cui nasce l'intera narrazione: un richiamo alla nostra appartenenza all'universo, a quell'energia primordiale che ci vedeva uniti al tutto prima della separazione e della ricerca della nostra identità individuale.

Attraverso una successione di quadri coreografici, le danzatrici raccontano il percorso dell'essere umano: la necessità di costruire radici profonde per restare presenti nel proprio cammino, la meraviglia di fronte all'immensità del cosmo, ma anche la superbia e l'illusione di poter comprendere ogni cosa. Lo spettacolo attraversa poi momenti di oscurità e smarrimento, evocati da suggestive atmosfere musicali, per approdare alla resilienza, alla forza di non arrendersi e alla continua ricerca di equilibrio.

Nel corso dello spettacolo emergono temi universali come l'incontro con il proprio lato maschile e femminile, la scoperta dei segreti più profondi dell'anima, l'armonia tra opposti e la consapevolezza che il vero potere risiede dentro ciascuno di noi.

L'epilogo conduce il pubblico verso una riflessione semplice ma profonda: siamo luce e ombra, fragilità e forza, terra e cielo. Accettare tutte le sfumature che ci compongono significa riconoscere la nostra autentica natura e ritrovare il legame con quella polvere di stelle da cui tutto ha avuto origine.

Con la sua sensibilità artistica e la capacità di fondere differenti stili di danza in una narrazione emozionale e contemporanea, Sara Armando firma uno spettacolo che promette di coinvolgere spettatori di tutte le età, invitandoli a vivere un'esperienza capace di emozionare, far riflettere e ispirare.

Per informazioni e prenotazioni: 380 3280556.