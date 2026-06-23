"Orma" entra nel vivo mentre l’arte contemporanea attraversa Langhe, Monferrato e Roero

Dopo il lancio della nuova edizione, ORMA. Tracce d’artista in Langhe Monferrato Roero, il progetto promosso dall’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, entra ora nel vivo con un calendario di appuntamenti già avviati e con le aperture previste tra giugno, luglio e l’autunno 2026.

Pensato come una rete diffusa di esperienze artistiche autonome ma unite da una visione comune, ORMA mette in relazione borghi, colline, vigneti, spazi pubblici, residenze d’artista e opere permanenti, costruendo una narrazione condivisa di Langhe, Monferrato e Roero attraverso i linguaggi del contemporaneo.

Tra i progetti già entrati nel vivo figura Resté – Percorsi ed esperienze d’arte contemporanea nelle Langhe, che coinvolge Rodello, Diano d’Alba, Montelupo Albese e Cerretto Langhe. Il programma ha inaugurato una nuova fase di residenze con la presenza dell’artista austriaco Uwe Jäntsch, protagonista di un percorso partecipativo costruito in dialogo con le comunità locali, le scuole e le realtà sociali del territorio. Le attività proseguiranno nei prossimi mesi con nuovi momenti di ricerca, confronto e restituzione pubblica.

Ha preso il via anche l’ottava edizione di Creativamente Roero – Residenze d’Artista tra Borghi e Castelli, che lo scorso 24 maggio ha inaugurato quattro nuovi interventi nei comuni di San Martino Alfieri, Antignano, Govone e Castellinaldo d’Alba. Le opere di Carlo Gloria, Francesco Meloni, Giuseppe Gavazza e Saverio Todaro ampliano il museo diffuso a cielo aperto costruito a partire dal 2018 e che a oggi conta oltre trenta installazioni permanenti tra Roero e Monferrato.

A proseguire è anche Prospettive / Perspectives, promosso da Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e Villa Arson nell’ambito del Programma Interreg Alcotra Italia-Francia. Dopo l’inaugurazione delle opere di Liam Gillick, Hito Steyerl e Jean-Marie Appriou a Roddino e Neviglie, il percorso continua nel 2026 con nuove iniziative volte a rafforzare il dialogo tra arte contemporanea, sostenibilità, paesaggio e comunità. A Roddino, il logo dell’evento culturale Mataria ‘d Langa, dal 17 al 26 luglio, è stato firmato dall’artista visivo inglese, mentre Jean-Marie Appriou ha firmato l’etichetta di Viagé, il primo Metodo Classico Alta Langa del Comune di Neviglie, che verrà presentato il prossimo 11 luglio.

Il calendario di ORMA prosegue ora con i prossimi appuntamenti.

Il 20 giugno, a Castiglione Tinella, ha inaugurato la terza edizione di La collina sale sempre, festival di arte contemporanea a cura di Marzia Capannolo, in programma fino al 5 luglio 2026 tra Castiglione Tinella, Mango, Neive, Barbaresco, Santo Stefano Belbo e Castagnole delle Lanze. Il progetto coinvolge 16 artisti internazionali con mostre, residenze e installazioni site specific ospitate in chiese, torri romaniche, cantine, fienili, porticati e casali storici, trasformando il paesaggio in un laboratorio diffuso di ricerca e rigenerazione culturale.

Dal 23 al 29 giugno, Resté – Percorsi ed esperienze d’arte contemporanea nelle Langhe ospiterà una nuova residenza artistica con Sara Fratini, illustratrice e muralista italo-venezuelana, impegnata in un percorso di ricerca partecipata dedicato ai temi della maternità, della cura e delle relazioni con le comunità di Rodello, Diano d’Alba, Montelupo Albese e Cerretto Langhe.

Il 7 luglio, a CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia di Torino, sarà presentata alla stampa la nuova edizione di Germinale Monferrato Art Fest, in programma dal 10 settembre al 4 ottobre 2026 nel Basso Monferrato. La rassegna, curata da Francesca Canfora, coinvolgerà 17 comuni tra le province di Asti e Alessandria, circa 50 artisti, oltre venti sedi espositive, 10 residenze d’artista e due nuove opere permanenti destinate ad arricchire il Museo Diffuso.

A luglio sarà inoltre protagonista Canelli, dove l’11 luglio 2026 verrà inaugurata l’opera permanente Garden of Pluriversal Recapturings / Il giardino delle riconquiste pluriversali dell’artista brasiliana Maria Thereza Alves. Il progetto, realizzato in collaborazione con il Comune di Canelli, l’Associazione per i Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato e con la curatela del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, è pensato per il sito de La Moncalvina e nasce come intervento di arte pubblica di carattere ecologico e paesaggistico.

All’interno del percorso di ORMA si inserisce anche il dialogo con Associazione Genesi, realtà fondata nel 2020 su iniziativa di Letizia Moratti, che attraverso la propria collezione promuove una riflessione sui diritti umani e sulle principali urgenze del presente. Il dossier di candidatura prevede l’arrivo nel territorio di Langhe Monferrato Roero di una selezione di opere provenienti dalla collezione, aprendo nuove prospettive sul rapporto tra arte contemporanea, educazione civica e consapevolezza sociale.

Con questi appuntamenti, ORMA conferma la propria funzione di piattaforma di coordinamento e racconto, capace di valorizzare progettualità già radicate nei territori e di inserirle in una visione unitaria, percorso verso Alba Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027.

ORMA. Tracce d’artista in Langhe Monferrato Roero si svolge con il patrocinio della Regione Piemonte.

Il programma completo degli appuntamenti di ORMA è disponibile su: https://www.visitlmr.it/orma