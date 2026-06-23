Nuovo Summer Fest a Cuneo: musica e storie dal 2 al 4 luglio con Bonfanti, "Amerika Oggi" e Sibode DJ

Entra nel vivo l'estate cuneese con il Nuovo Summer Fest, la rassegna di musica, incontri e laboratori ospitata presso lo spazio NUoVO di Cuneo durante i mesi estivi e sostenuta dalla fondazione CRC.

Il fitto programma della settimana entrerà nel vivo giovedì 2 luglio alle 21.00 con lo spettacolo "Amerika Oggi", un intenso viaggio acustico e letterario nell'anima profonda degli Stati Uniti. L'esibizione proporrà un'affascinante antologia che unisce canzoni e letture per raccontare il grande sogno collettivo americano, alternando le note di icone della musica come Johnny Cash, Bruce Springsteen e Tyler Childers alle pagine di giganti della letteratura d'Oltreoceano del calibro di Steinbeck, Caldwell e Cormac McCarthy.

Il vero cuore pulsante della settimana andrà in scena venerdì 3 luglio (ore 21.00) con il concerto del duo Paolo Bonfanti– Roberto Bongianino. Sul palco salirà Paolo Bonfanti, autentica colonna del blues italiano, in una suggestiva e intima formazione acustica arricchita dalla presenza del fisarmonicista Roberto Bongianino. Questo attesissimo appuntamento proporrà un raffinato itinerario sonoro capace di spaziare con naturalezza tra Blues, Funk e Folk, attingendo a brani originali e storici successi della carriera di Bonfanti, con un focus speciale sugli album Pracina Stomp ed Elastic Blues. Sarà un dialogo caldo, profondo e coinvolgente tra chitarra e fisarmonica, destinato a rimanere come uno dei momenti più intensi di tutta la stagione.

A chiudere la programmazione della settimana, sabato 4 luglio alle ore 22.00, ci saranno infine le sonorità originali di Sibode DJ, che saluterà il pubblico con un eclettico djset capace di miscelare elettronica, groove funky, beatbox e loop vocali.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.nuovocuneo.it