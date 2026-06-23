A Cuneo la mostra fotografica "Meraviglie d'Islanda" di Grazia Bertano

Giovedì 25 giugno alle ore 18, presso la Birrovia di Cuneo, sarà inaugurata la mostra fotografica "Meraviglie d'Islanda" di Grazia Bertano.

L'esposizione propone un viaggio alla scoperta dei paesaggi più affascinanti dell'Islanda: cascate, ghiacciai, montagne, spiagge vulcaniche e scenari naturali di straordinaria bellezza, immortalati durante il viaggio nell'isola nordica.

Attraverso una selezione di immagini realizzate nei luoghi più suggestivi del Paese, la mostra invita il visitatore a immergersi nella natura selvaggia e spettacolare dell'Islanda, una terra dove acqua, ghiaccio e fuoco convivono creando paesaggi unici al mondo.

Le fotografie sono già esposte e visitabili presso la Birrovia; l'inaugurazione del 25 giugno rappresenterà un momento di incontro con l'autrice e di condivisione delle emozioni e delle esperienze vissute durante il viaggio.

Ingresso libero.

