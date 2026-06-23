I guastatori alpini dell’Esercito si addestrano al superamento dei corsi d’acqua [FOTO]

Oltre cento guastatori alpini del 32° Reggimento Genio Guastatori della Brigata Alpina “Taurinense” hanno concluso in alta Valle di Susa una settimana di addestramento dedicata alle tecniche di superamento di corsi d’acqua, capacità essenziale per operare in presenza di ostacoli naturali e garantire il supporto alla manovra delle unità sul terreno.

Nel corso dell’attività, il personale del reggimento si è esercitato nelle tecniche di guado e nell’impiego dei natanti in dotazione.

Nella seconda fase dell’esercitazione, i militari hanno condotto un’attività tattica continuativa della durata di oltre 36 ore, operando senza soluzione di continuità sia di giorno, sia di notte.

L’addestramento ha consentito di verificare procedure, mezzi e materiali necessari a operare in presenza di corsi d’acqua e lungo percorsi fluviali.

Attività di questo tipo consentono alle unità del Genio dell’Esercito di mantenere e perfezionare competenze specialistiche indispensabili per operare efficacemente in ambienti caratterizzati da condizioni particolarmente impegnative e da ostacoli naturali che possono influenzare la condotta delle operazioni.