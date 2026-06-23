"Nessuna malversazione nei municipi del Roero": tutti assolti anche in appello i sindaci e professionisti coinvolti nell’inchiesta Feudo II

Carla Bonino e Giuseppe Steffanino, ex sindaca e vice di Vezza d'Alba, coi difensori Silvia Calzolaro, Marta Giovannini e Marco Calosso

Tutti assolti. Questo il verdetto arrivato pochi minuti fa dalla quarta sezione penale della Corte d’Appello di Torino, dove in mattinata era in calendario l’udienza conclusiva del processo di secondo grado agli amministratori, funzionari e professionisti coinvolti nell’inchiesta Feudo 2.

La corte presieduta dal giudice Gianni Filippo Reynaud, con consigliere relatore Ersilia Palmieri, era chiamata a esprimersi sull’appello che il pubblico ministero Davide Lucignani aveva presentato nel luglio scorso contro la sentenza che nel marzo 2025 vide il Tribunale di Asti mandare assolti tutti i dodici imputati del processo sulle presunte malversazioni nei municipi di Vezza d’Alba, Santo Stefano Roero e Montaldo Roero e nell’Unione collinare allora partecipata dagli stessi Comuni.

L’appello è stato proposto nei confronti di nove di quei dodici imputati, nei confronti dei quali i giudici si sono ora espressi nella conferma del giudizio di primo grado.

Si tratta dell’ex sindaca di Vezza d’Alba Carla Bonino, 74 anni, difesa dagli avvocati del foro di Asti Marco Calosso e Marta Giovannini; il suo vice Giuseppe Steffanino, 76 anni, difeso dall’avvocata Silvia Calzolaro del foro di Asti; l’ex sindaco di Montaldo Roero Fulvio Coraglia, 55 anni, difeso dall’avvocato Giorgio Piazzese, del foro di Torino. Poi il funzionario Gianluca Comba, 59 anni, residente a Demonte, difeso dall’avvocato Alessandro Ferrero, del foro di Cuneo. Quindi cinque professionisti: il geometra albese Giovanni Careglio, 63 anni, difeso dall’avvocato Pier Mario Morra del foro di Asti; Felice Scotta, 64 anni, di Cavallermaggiore, difeso dagli avvocati Paolo Botasso del foro di Cuneo e Cristiano Burdese del foro di Torino; Piermichele Gallo, 76 anni, di Castagnole delle Lanze, difeso dagli avvocati Alberto Bazzano del foro di Torino e Giuseppe Vertucci del foro di Asti; il carmagnolese Aldo Gaspare Pugnetti, 69 anni, difeso dagli avvocati del foro di Torino Francesca Peyron e Marco Longo; il cheraschese Valter Peisino, 68 anni, difeso dall’avvocato del foro di Cuneo Enrico Gaveglio.

Non era stato proposto appello per l’ex sindaco di Santo Stefano Roero Renato Maiolo, per la funzionaria comunale di Sommariva Perno Federica Borello e per l’architetta braidese Cinzia Gotta, anche loro assolti nel primo grado del procedimento.

LE REAZIONI

Comprensibile la soddisfazione da parte degli imputati e dei loro difensori.

"E’ finito un incubo – dice l’avvocata Silvia Calzolaro, che ha patrocinato sin dal primo grado il vicesindaco vezzese Giuseppe Steffanino –, finalmente si restituisce la dovuta dignità e onorabilità a due amministratori, il vice Steffanino e la sindaca Carla Bonino, che hanno lavorato solamente per il bene del loro paese e dei loro cittadini. Peccato davvero per la decisione del Comune di Vezza che si era costituito parte civile contro di loro".

"Sono molto contenta che la giustizia abbia trionfato e sia stato confermato che la sindaca Carla Bonino non risponda per aspetti tecnici di cui non ha competenze, né prerogative – dice l’avvocata Marta Giovannini –. E’ stato un piacere condividere la difesa con il bravissimo collega Marco Calosso"

"Convinti da sempre di aver difeso due gentiluomini di altri tempi", è il commento rilasciato al nostro giornale dagli avvocati Pier Mario Morra del foro di Asti e Giorgio Piazzese del foro di Torino, difensori rispettivamente del geometra albese Giovanni Careglio e dell’ex sindaco di Montaldo Roero Fulvio Coraglia.