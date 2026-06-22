Lunghe operazioni per spegnere un incendio boschivo divampato sopra Ponte di Nava [FOTO E VIDEO]

Si sono protratte fino a questa sera le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo divampato nella zona sopra Ponte di Nava, nel Comune di Ormea.

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 22 giugno, con l'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento dei volontari di Ormea, permanenti di Mondovì e il DOS (Direttore Operazioni Spegnimento) del Comando provinciale di Cuneo.

Le fiamme hanno interessato una zona tra località Ponte Soprano e Valmarenca, l'area particolarmente impervia, ha reso complesse le operazioni di terra che si sono protratte fino a sera, richiedendo anche l'intervento del Canadair che ha sorvolato la zona con lanci mirati.

Nel video, inviatoci da Gabriele Pagliana, alcuni momenti delle operazioni, unitamente a un sentito ringraziamento per i Vigili del Fuoco intervenuti per contenere l'incendio.



