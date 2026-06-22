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Attualità | 22 giugno 2026, 23:14

Lunghe operazioni per spegnere un incendio boschivo divampato sopra Ponte di Nava [FOTO E VIDEO]

L'allarme nel primo pomeriggio di oggi. La zona impervia ha reso complesso l'intervento da parte dei Vigili del Fuoco e del Canadair

Foto Gabriele Pagliana

Foto Gabriele Pagliana

Si sono protratte fino a questa sera le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo divampato nella zona sopra Ponte di Nava, nel Comune di Ormea. 

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 22 giugno, con l'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento dei volontari di Ormea, permanenti di Mondovì e il DOS (Direttore Operazioni Spegnimento) del Comando provinciale di Cuneo. 

Le fiamme hanno interessato una zona tra località Ponte Soprano e Valmarenca, l'area particolarmente impervia, ha reso complesse le operazioni di terra che si sono protratte fino a sera, richiedendo anche l'intervento del Canadair che ha sorvolato la zona con lanci mirati. 

Nel video, inviatoci da Gabriele Pagliana, alcuni momenti delle operazioni, unitamente a un sentito ringraziamento per i Vigili del Fuoco intervenuti per contenere l'incendio. 


 

Foto Gabriele Pagliana

Foto Gabriele Pagliana

Arianna Pronestì

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