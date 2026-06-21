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Cronaca | 21 giugno 2026, 19:56

Clavesana, scontro tra due moto sulla provinciale 24

Illeso uno dei due conducenti, il secondo, in seguito all'urto è finito in una scarpata ed è stato affidato alle cure dei sanitari

Clavesana, scontro tra due moto sulla provinciale 24

Incidente del pomeriggio di oggi, domenica 21 giugno, sulla strada provinciale 24 dove, per dinamiche in fase di accertamento al vaglio dei Carabinieri, due motociclisti si sono scontrati. 

A seguito dell'impatto uno dei due conducenti è stato sbalzato in una scarpata a lato strada, mentre risulta illeso il secondo motociclista. 

L'allarme è scattato verso le 18.30, sul posto è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco con con le squadre dei permanenti di Mondovì e i volontari di Dogliani, congiuntamente al nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), per il recupero dell'uomo che è stato poi affidato alle cure dei sanitari. 

redazione

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