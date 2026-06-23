Due mezzi a fuoco nella notte: un rimorchio a Boves e una vettura a Caraglio

Due interventi nella notte appena trascorsa per i vigili del fuoco di Cuneo.

Il primo a Fontanelle di Boves, in viale Giovanni XXIII, dove ha preso fuoco un piccolo rimorchio carico di fieno.

L'incendio è probabilmente partito dai freni. Ha distrutto il mezzo e danneggiato anche una vettura parcheggiata nei pressi.

Un secondo intervento a Caraglio, lungo la provinciale per Cuneo, dove attorno alle 5 una persona ha allertato i soccorsi in quanto la vettura sulla quale stava viaggiando in direzione del capoluogo ha improvvisamente preso fuoco.

Necessario l'intervento dei pompieri per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.