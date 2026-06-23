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Cronaca | 23 giugno 2026, 08:01

Due mezzi a fuoco nella notte: un rimorchio a Boves e una vettura a Caraglio

Intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo. A Boves le fiamme hanno danneggiato anche una seconda auto

Repertorio

Repertorio

Due interventi nella notte appena trascorsa per i vigili del fuoco di Cuneo. 

Il primo a Fontanelle di Boves, in viale Giovanni XXIII, dove ha preso fuoco un piccolo rimorchio carico di fieno. 

L'incendio è probabilmente partito dai freni. Ha distrutto il mezzo e danneggiato anche una vettura parcheggiata nei pressi. 

Un secondo intervento a Caraglio, lungo la provinciale per Cuneo, dove attorno alle 5 una persona ha allertato i soccorsi in quanto la vettura sulla quale stava viaggiando in direzione del capoluogo ha improvvisamente preso fuoco. 

Necessario l'intervento dei pompieri per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. 

Barbara Simonelli

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