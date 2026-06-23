Piccole, silenziose e pratiche: perché le microcar elettriche interessano sempre più automobilisti

Spesso sì, ma a una condizione: che il suo uso coincida con percorsi quotidiani corti e prevedibili, con la possibilità di ricaricare con regolarità. In quel caso risolve parcheggio e costi di gestione molto meglio di una citycar tradizionale, a patto di accettarne i limiti.

Per chi vive tra Cuneo e provincia l'auto resta spesso indispensabile. Ma una buona parte degli spostamenti reali — scuola, spesa, commissioni, il tragitto casa-lavoro di pochi chilometri — non richiede affatto una berlina. È in questo spazio che le microcar elettriche stanno trovando il loro posto. Vale la pena capire cosa risolvono concretamente e quali domande porsi prima di firmare un contratto.

In breve. Una microcar elettrica conviene se i tuoi spostamenti sono brevi, urbani e ripetuti, e se hai dove ricaricarla. Due categorie: L6e (velocità massima 45 km/h, guidabile con patentino AM dai 14 anni) e L7e (più potente, fino a 15 kW, patente B1 o B dai 16 anni). Prima di scegliere, valuta percorsi tipici, possibilità di ricarica e assistenza vicina.

Perché se ne parla di più: è un cambio di abitudini, non una moda

L'idea dell'auto unica capace di fare tutto — il viaggio lungo, il tragitto urbano di tre chilometri, la commissione veloce — ha funzionato finché il costo di tenere quel mezzo non è diventato sproporzionato rispetto all'uso. Oggi molte famiglie ragionano per specializzazione: un veicolo per le percorrenze lunghe e qualcosa di più piccolo, agile ed economico per la routine cittadina.

I fattori che spingono l'interesse sono molto concreti. Il traffico penalizza gli ingombri. Il parcheggio, un sabato di mercato sotto i portici di Cuneo o nei vicoli di un centro storico di provincia, premia chi occupa pochi centimetri in meno. E i costi di esercizio, su tragitti di pochi chilometri al giorno, fanno pendere la bilancia verso l'elettrico più che su qualsiasi altra percorrenza.

I numeri di mercato raccontano una transizione in corso, non un'esplosione. Nel 2025 le immatricolazioni dei quadricicli sono rimaste sostanzialmente stabili, con un calo dello 0,7% rispetto all'anno precedente. Ma sotto la superficie il quadro si muove: i quadricicli leggeri (L6e) sono scesi del 6,2%, con poco più di diecimila consegne, mentre i pesanti (L7e), più potenti e capienti, sono cresciuti del 24,2% superando le 2.900 unità. Tradotto: chi compra tende a chiedere un mezzo più completo.

Che cos'è una microcar elettrica, e cosa la distingue

Una microcar elettrica è un quadriciclo a motore elettrico pensato per l'uso urbano ed extraurbano breve. La differenza pratica che conta di più non è estetica: è la categoria di omologazione. Tutto ruota attorno al regolamento europeo 168/2013, in vigore dal 2016 in sostituzione della vecchia direttiva, che disciplina l'omologazione dei veicoli di categoria L.

Semplificando, esistono due famiglie. I quadricicli leggeri (L6e) hanno una massa a vuoto contenuta — fino a circa 350 kg — e una velocità massima fissata a 45 km/h. Sul fronte potenza serve una precisazione, perché il quadro è doppio: a seconda dell'omologazione si trovano limiti indicati a 4 kW oppure fino a 6 kW, mentre la velocità resta in ogni caso 45 km/h. Si guidano con il patentino AM già a 14 anni.

I quadricicli pesanti (L7e) arrivano fino a 15 kW di potenza, con massa a vuoto indicata fino a 400 kg (oltre le batterie), e richiedono la patente B1 — o la B — con età minima di 16 anni. Sulla velocità la differenza è netta: per gli L7e non è riportato un limite massimo come quello fissato per gli L6e a 45 km/h. È proprio questo che li rende più adatti a tragitti extraurbani brevi, dove un mezzo bloccato a 45 km/h diventa scomodo.

Questa distinzione decide quasi tutto: chi può guidare il mezzo, quanto va veloce, dove può circolare in sicurezza. Un L6e a 45 km/h è perfetto per il centro abitato ma fuori luogo su una statale trafficata; un L7e se la cava meglio sui collegamenti tra paesi della cintura.

Come leggere la carta di circolazione

Prima ancora delle brochure, è il documento del veicolo a dire con certezza cosa puoi guidare e dove. La prima voce da cercare è la categoria: L6e o L7e. Da lì discendono patente richiesta, età minima e velocità. Conviene poi controllare la potenza in kW e la massa a vuoto, e — quando indicata — la velocità massima. Sono i dati che separano un quadriciclo leggero da uno pesante, al di là di come il mezzo venga presentato in concessionaria. Verificarli evita equivoci sul patentino e sui percorsi consentiti.

Un mercato più ampio e più personalizzabile

Fino a pochi anni fa l'offerta era ristretta e quasi tutta concentrata su mezzi minimali. Oggi il ventaglio è cresciuto, e con esso la possibilità di scegliere un allestimento aderente all'uso reale: soluzioni essenziali per il pendolare, versioni più capienti per la famiglia, allestimenti pensati per il lavoro di prossimità.

La personalizzazione è diventata una leva concreta, non un vezzo. Cambiano gli interni, il comfort, la dotazione, la destinazione d'uso. Tra le realtà italiane che propongono configurazioni diverse c'è Mole Urbana, che offre microcar elettriche articolate in più versioni — dalle due posti alle quattro posti, fino agli allestimenti da lavoro: un approccio che aiuta il compratore a non pagare per ciò che non gli serve.

Sul fronte prezzi, il punto d'ingresso del segmento si è abbassato e il quadro 2026 è reso più interessante dagli incentivi. Il contributo statale per i quadricicli elettrici è prenotabile dai concessionari sul portale ecobonus.mimit.gov.it a partire dal 18 marzo 2026, con una dotazione di 30 milioni di euro. La misura riconosce uno sconto del 30% fino a 3.000 euro senza rottamazione, e del 40% fino a 4.000 euro rottamando un veicolo della stessa categoria posseduto da almeno dodici mesi e con classe ambientale tra Euro 0 ed Euro 3. Sono cifre che, su mezzi già economici, pesano parecchio.

Tre scenari rapidi per scegliere tra L6e e L7e

La teoria si chiarisce con i casi concreti. Ecco tre situazioni tipiche, utili anche a chi si muove tra Cuneo e i comuni vicini.

● Centro urbano puro. Spostamenti tutti dentro l'abitato, tragitti di pochi chilometri, sosta difficile. Qui un L6e a 45 km/h è quasi sempre la scelta giusta: basta la patente AM, costa meno e si parcheggia ovunque. La velocità ridotta in città non è un limite reale.

● Cintura con statali. Chi alterna tratti urbani a brevi collegamenti su strade extraurbane — frequenti nella nostra provincia, basti pensare ai tragitti tra un comune e l'altro della pianura — con un L6e rischia di sentirsi sempre l'auto di fila dietro. In questo scenario un L7e, che non è vincolato ai 45 km/h e arriva a 15 kW, regge meglio il flusso del traffico e risulta più sicuro negli inserimenti.

● Uso misto familiare. Auto per scuola, spesa e qualche tragitto un po' più lungo. Qui pesano i posti e lo spazio di carico più della categoria: si valuta una microcar a 4 posti e, in base alla quota di percorsi extraurbani, si sceglie tra L6e e L7e con la patente di chi guiderà davvero come vincolo di partenza.

I vantaggi che contano nell'uso di tutti i giorni

Il primo beneficio si avverte subito: in città un mezzo elettrico è silenzioso e fluido, senza cambio e senza vibrazioni da fermo. Su percorsi fatti di code, semafori e ripartenze, la guida risulta meno stancante.

Poi c'è la questione spazio. Per dare un ordine di grandezza concreto, basta guardare due modelli noti: la Ligier Myli è lunga 2,96 metri e larga 1,50; la Aixam e-City scende a 2,76 metri di lunghezza, con la stessa larghezza di 1,50. Sono numeri che trasformano una sosta impossibile in una sosta facile, e che rendono il mezzo maneggevole nelle vie strette dei centri storici. Lo spazio di carico, va detto, varia parecchio: la stessa Myli dichiara un vano da 459 litri, la e-City arriva a 680 litri.

Sui costi di esercizio il vantaggio è facile da intuire: l'energia per percorrere pochi chilometri al giorno incide poco. Sulla manutenzione conviene essere prudenti più che assoluti: in genere il piano di un veicolo elettrico è diverso rispetto a un endotermico, quindi vale la pena chiedere al venditore quali siano i tagliandi previsti e quali i componenti soggetti a usura. Capitolo accessi urbani: le regole su ZTL e sosta variano da Comune a Comune e cambiano nel tempo. Prima di contare su un permesso, verifica sempre il regolamento locale, perché ciò che vale in una città non è automaticamente replicato altrove.

Un'avvertenza onesta: per certi usi — viaggi lunghi, percorrenze più veloci — una microcar può risultare limitante. È un mezzo specializzato per tragitti brevi. Vale la pena valutare caso per caso, in base a velocità, comfort e tipo di percorso, se è davvero lo strumento giusto per le proprie esigenze.

Autonomia reale e ricarica: dove si gioca la partita

L'autonomia dichiarata è un punto di partenza, non una promessa. Le differenze tra modelli sono ampie e vanno verificate caso per caso. Per dare due riferimenti concreti: la Ligier Myli, nelle versioni ad alta capacità, dichiara un valore che sfiora i 190 km, mentre la Silence S04 Unico indica 100 km nel ciclo WMTC. Sono esempi specifici, non medie di categoria: tra un allestimento e l'altro il numero cambia molto.

Nell'uso quotidiano, poi, il dato reale è quasi sempre inferiore a quello dichiarato, e dipende da fattori concreti: temperatura esterna (il freddo penalizza le batterie), stile di guida, presenza di salite, uso del riscaldamento. In un territorio come il Cuneese, dove gli inverni sono rigidi e le quote variano salendo verso le valli, questo scarto va messo in conto fin da subito.

La buona notizia è che per il profilo d'uso tipico — pochi chilometri al giorno — anche un'autonomia modesta può bastare, a patto di ricaricare con regolarità. Modalità, tempi e tipo di presa variano da veicolo a veicolo: controllali sulla scheda tecnica del modello che ti interessa. La domanda da farsi prima dell'acquisto non è quindi solo quanti chilometri fa, ma se ho un posto dove ricaricarla con comodità. Chi non dispone di un box o di una presa raggiungibile dovrebbe valutare con attenzione, perché l'assenza di una ricarica pratica è il vero ostacolo quotidiano.

Tra le domande utili da rivolgere al venditore c'è anche se il modello prevede batterie estraibili, da ricaricare in casa: un'opzione che, dove disponibile, aiuta chi parcheggia in strada. In ogni caso vale la pena chiedere tempi di ricarica, costi, durata e garanzia della batteria, e quale assistenza è prevista in caso di problemi.

Sicurezza, dotazioni e uso invernale

Su un mezzo compatto e leggero alcuni controlli sono d'obbligo. Vanno valutate la struttura, l'efficacia della frenata, la visibilità dal posto di guida. Tra le dotazioni utili — non solo estetiche — contano luci adeguate, tergicristallo, sistema di riscaldamento o ventilazione e una chiusura affidabile dell'abitacolo. In inverno, e su tratti extraurbani brevi, questi elementi fanno la differenza tra un mezzo usabile tutto l'anno e uno che resta in garage da novembre a marzo. Anche gli interni meritano un'occhiata pratica: ergonomia dei comandi, qualità della seduta, accessibilità del vano di carico contano nell'uso quotidiano più di quanto si pensi in fase di trattativa.

Patente, età, revisione: le regole senza confusione

La categoria determina i requisiti. Per un L6e basta la patente AM, conseguibile a 14 anni: è la stessa abilitazione dei ciclomotori. Per un L7e serve la B1 (o la patente B), con età minima di 16 anni. Questa differenza è centrale per chi pensa alla microcar come alternativa più protetta allo scooter per i più giovani: a parità di età, l'una o l'altra categoria cambiano ciò che si può guidare.

Anche i quadricicli sono soggetti a revisione periodica. La prima revisione si effettua dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione, e le successive ogni due anni. Un dettaglio operativo da tenere presente: una circolare ministeriale del 2020 ha stabilito che presso una parte degli uffici della Motorizzazione la revisione di ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli non è disponibile, quindi conviene informarsi in anticipo su dove farla. Per l'assicurazione, il premio dipende da fattori consueti — categoria del mezzo, profilo del conducente, zona di residenza, garanzie scelte — e va preventivato come per qualsiasi veicolo.

A chi conviene davvero (e a chi no)

Alcuni profili traggono un beneficio chiaro. La famiglia che cerca un'auto per scuola, spesa e commissioni. Il pendolare urbano che ripete ogni giorno lo stesso tragitto e combatte con il parcheggio. Il neopatentato o il giovanissimo, per cui una microcar può rappresentare un'alternativa più riparata rispetto a uno scooter — con i limiti del caso. Chi ha superato i sessant'anni e apprezza la facilità di guida e di gestione. E le attività locali che effettuano consegne leggere di prossimità, dove la circolazione lo consente.

Ci sono però due casi in cui conviene fermarsi. Chi percorre molti chilometri al giorno o ha bisogno frequente di tratti extraurbani veloci troverà un L6e a 45 km/h frustrante, e anche un L7e, su distanze importanti, difficilmente regge il confronto con un'auto. E chi non ha modo di ricaricare con comodità rischia di trasformare un vantaggio in una seccatura quotidiana.

Mini-checklist prima di scegliere

● Percorso tipo: quanti chilometri faccio davvero al giorno e dove ricarico?

● Posti e carico: mi servono due posti o una versione a quattro posti, e quanto spazio bagagli mi occorre?

● Categoria: L6e o L7e in base a velocità, percorsi e patente di chi guiderà?

● Ricarica: tipo di presa, modalità e tempi indicati sulla scheda tecnica del modello.

● Assistenza e ricambi: esiste una rete vicina, con tempi e garanzie chiari? Un'officina raggiungibile in zona conta più di uno sconto in fase d'acquisto.

● Prova su strada: rumorosità, frenata, maneggevolezza e visibilità si valutano solo guidando, possibilmente su un percorso simile al tuo.

● Budget reale: non solo il prezzo d'acquisto, ma il costo totale tra energia, manutenzione, assicurazione e revisione.

Una soluzione pratica, se scelta con criterio

La microcar elettrica non è la risposta a tutto, e non pretende di esserlo. È uno strumento preciso per un bisogno preciso: muoversi su tragitti brevi spendendo poco e parcheggiando dove le auto più ingombranti faticano. Quando l'uso coincide con questo profilo, i vantaggi sono concreti e misurabili; quando non coincide, è meglio saperlo prima.

Il consiglio resta lo stesso, valido tanto a Cuneo quanto altrove: verificare le regole del proprio Comune sugli accessi e i parcheggi, fare un test drive vero sul percorso che farai ogni giorno, confrontare garanzie batteria e rete di assistenza, e fare due conti sul costo totale e non solo sul prezzo esposto. Scelta con questa lucidità, una microcar elettrica può diventare il mezzo più usato di casa, proprio quello che fa il lavoro silenzioso di tutti i giorni.















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