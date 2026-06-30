Il futuro dell'industria cerca professionisti specializzati: diventa Tecnico meccatronico dei processi produttivi con AFP

L'industria sta cambiando rapidamente. Automazione, robotica, digitalizzazione e intelligenza dei processi produttivi non sono più scenari futuristici, ma realtà quotidiane nelle aziende del territorio. E con il cambiamento cresce anche la richiesta di figure professionali capaci di comprendere, progettare e gestire queste tecnologie. Per chi possiede una qualifica o un diploma in ambito tecnico-industriale, questo rappresenta un'opportunità concreta per fare un salto di qualità nel proprio percorso professionale.

Nasce da questa esigenza il corso di specializzazione per Tecnico meccatronico dei processi produttivi proposto da AFP Dronero: un percorso formativo pensato per chi desidera ampliare le proprie competenze, acquisire una preparazione altamente qualificata e presentarsi sul mercato del lavoro con un profilo sempre più richiesto dalle imprese.

Oggi le aziende cercano professionisti in grado di muoversi tra meccanica, elettronica, informatica e automazione. Figure versatili, capaci di comprendere il funzionamento di macchinari complessi, programmare sistemi automatici, lavorare con robot industriali e contribuire allo sviluppo di processi produttivi innovativi. Proprio queste sono le competenze che il corso permette di sviluppare attraverso un percorso concreto e orientato al mondo del lavoro.

Durante la formazione, gli allievi approfondiranno temi strategici come la programmazione PLC, la robotica industriale, i sistemi automatici di supervisione, la prototipazione tridimensionale e il cablaggio elettrico a bordo macchina, affiancando alle lezioni momenti di confronto diretto con il mondo produttivo. Un valore aggiunto importante è rappresentato dallo stage in azienda, che consente di mettere subito in pratica quanto appreso e di entrare in contatto con realtà industriali del territorio.

Specializzarsi oggi significa investire sul proprio futuro, aumentare le proprie possibilità occupazionali, accedere a ruoli più qualificati e costruire una professionalità capace di adattarsi alle trasformazioni del mercato. Ma significa anche avere il coraggio di cogliere nuove opportunità e diventare protagonisti dell'innovazione.

Per chi è affascinato dalla tecnologia, dall'automazione e dai sistemi intelligenti, questo corso può rappresentare molto più di una semplice esperienza formativa: può essere il primo passo verso una carriera in uno dei settori più dinamici e richiesti dell'industria contemporanea.

Per maggiori informazioni sul corso e sulle modalità di accesso è possibile contattare AFP Dronero e scoprire come trasformare una passione per la tecnologia in una concreta opportunità professionale.

L'attivazione dei corsi è subordinata all'approvazione e al finanziamento da parte degli Enti competenti. In caso di finanziamento pubblico il corso sarà gratuito.

Info e contatti

Centro AFP Dronero "don Michele Rossa"

Via Meucci, 2 Dronero

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